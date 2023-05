Sevilla vinder Europa League efter sejr over Roma i en dramatisk finale, der måtte afgøres i straffesparkskonkurrence

Sevilla er fortsat konger af Europa League.

Onsdag vandt spanierne efter en straffesparkskonkurrence sin syvende finale i syv forsøg i Europas næstbedste klubturnering.

Den ordinære spilletid på Puskas Arena i Budapest endte 1-1, efter at Paulo Dybala havde bragt Roma foran i første halvleg, inden Sevilla pressede på og udlignede via et selvmål kort inde i anden halvleg.

I straffesparkskonkurrencen misbrugte Roma to gange, inden Gonzalo Montiel i andet forsøg sikrede Sevilla sejren efter en tæt og nervepirrende finale.

Den argentinske forsvarsspillers forsøg blev i første omgang reddet, men Roma-keeper Rui Patrício var gået for tidligt, så han fik et nyt forsøg og blev matchvinder - som han også gjorde det i december for Argentina i VM-finalens straffesparkskonkurrence mod Frankrig.

Med nederlaget er Roma-træner Jose Mourinhos imponerende stime samtidigt slut. Han havde inden opgøret fem sejre i fem europæiske finaler som træner.

Der var på forhånd en del forventninger til, at det ville blive en taktisk og chancefattig finale, men de blev gjort til skamme.

I første halvleg var det godt nok ikke meget, man så til Sevilla, men Roma var til gengæld på spil et par gange. Wingbacken Leonardo Spinazzola blev efter 12 minutter spillet helt blank midt for mål, men han havde ingen saft, kraft eller præcision i sin afslutning.

Siden appellerede Roma forgæves for et straffespark, kort inden Dybala efter 34 minutter sendte de medrejsende romere i himlen.

Stopperen Gianluca Mancini fandt efter en bolderobring på midten argentineren med en dyb pasning, og presset af en forsvarsspiller fandt Dybala vej forbi Sevilla-keeper Bono.

Herefter lå kampen i den grad til Mourinhos Roma, der i semifinalerne mod Leverkusen viste, at holdet forstår at lukke af, selv om modstanderen har meget spil. Men var planen at fedte 1-0 hjem, fejlede den stort.

Midtbanestrateg Ivan Rakitic gav Roma en advarsel med et hug på stolpen i første halvlegs overtid, og i starten af anden halvleg blev italienerne sendt på glatis.

Efter ti minutters ubønhørlig tryk kom forløsningen. Efter et velorkestreret angreb smed Sevilla-ikonet Jesus Navas et indlæg i feltet, som Gianluca Mancini presset satte ind i eget net med låret.

Roma var rystet, men ikke slået ud, og den engelske frontløber Tammy Abraham tvang midtvejs i anden halvleg Bono ud i en god redning, og flere Roma-spillere forsømte at få afsluttet kvalificeret på returen.

Lidt senere var der optræk til straffespark i begge ender. Først fik Sevilla tilkendt et forsøg, men den engelske ophavsmand Anthony Taylor ombestemte sig ved VAR-skærm, og kort efter afviste han også kraftige Roma-appeller i den anden ende.

Begge duellanter fik en stor mulighed for at afgøre finalen i slutfasen, men forspildte den, og derfor gik Europa League-finalen for tredje gang i træk i forlænget spilletid.

Her var trætheden udtalt, og det satte sit præg på spillet. Sevilla var det mest initiativrige mandskab, mens Mourinho stod for det største drama, da han måtte holdes tilbage på sidelinjen i en diskussion med Sevilla-bænken.

Roma-stopper Chris Smalling var tæt på at afgøre det i sidste sekund efter en dødbold, men overliggeren sikrede den straffesparkskonkurrence, som der længe havde været optræk til.

Uheldige Gianluca Mancini og forsvarskollegaen Roger Ibanez misbrugte forsøg for Roma, inden Montiel sendte sine holdkammerater og Sevillas fans i ekstase.