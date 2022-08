Silkeborg er ude af Europa League

Silkeborg IF skuffede i Europa-braget mod finske HJK Helsinki, og Kent Nielsens himmelstormere må tage til takke med den europæiske lillebror, Conference League.

Det stod klart, efter de danske bronzevindere misbrugte og misbrugte i et sandt chancehav, mens defensiven tillod et tragikomisk mål, der har hjemme i Finn'sk Fjernsyn ...

1-1 var ikke nok, og selv om skuffelsen over både præstation og resultatet SKAL være stor, så holder Conference League-kattelemmen katastrofen fra døren.

Trods alt, selv om de succesvante midtjyder måtte forlade banen til en gedigen pibekoncert.

Søhøjlandets helte blev ellers båret frem af en elektrisk stemning på et udsolgt Jysk Park, og det ene angreb efter det andet bølgede ned mod finnernes mål.

Fuldstændig efter planen.

Silkeborgensernes effektivitet foran mål var dog ikke efter drejebogen.

Silkeborg ramte ikke aftenen, hvor alt lykkedes. Foto: Ernst van Norde

Nicklas Helenius burde have scoret med hovedet (igen!), og så var særligt Sebastian Jørgensen uheldig med et stolpeskud efter et mønsterangreb halvvejs inde i første akt. Jørgensen blev i øvrigt også snydt for et klokkeklart straffe, da han blev rykket ud af balance i finnernes felt.

Silkeborg var gode, når tempoet blev skruet op, men lige så snart Superligaens førerhold skruede bare en anelse ned, fyldte HJK meget i deres kompakte 5-4-1. Det skete lidt for ofte efter en ellers god halv time.

Alligevel stod det ikke skrevet i hverken sol, måne eller stjerne, at værterne skulle komme bagud på den freak scoring, som Malik Abubakari sendte ind kort inden pausefløjt.

Da tingene igen klumpede sammen for Silkeborg foran HJK-feltet, fik Aapo Halme clearet i blinde. Den løse bold vandt Abubakari ved midterlinjen foran en tøvende Joel Felix, og så sendte lejesvenden fra Malmö ellers bare bolden i nettet fra det yderste af midtercirklen.

Afslutningen snød Nicolai Larsen så voldsomt, at han kom til at se meget uheldig ud på mellemhånd.

Nicolai Larsen så ikke så heldig ud på finnernes scoring. Foto: Ernst van Norde

Silkeborg fortsatte ufortrødent med at skabe chancer, på trods af turen i Abubakaris sauna, men desværre fortsatte Vallys, Helenius og co. også med at misbruge de gode tilbud …

Det var først et kvarter før tid, at Joel Felix fik skabt et jubelbrøl, så dynerne løftede sig på Jysk Park. Forsvareren fik en lang tå på i feltet, og så kunne midtjyderne igen dufte Europa League.

Det blev dog ved duften, da Silkeborg ikke kunne få hul på bylden i slutfasen.

Turen i den europæiske tredjedivision var i dén grad selvforskyldt.

