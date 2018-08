Sindssyge scener før kamp - stukket ned og sparket i hovedet

To mænd blev stukket ned, da skotske og kroatiske fans røg i totterne på hinanden inden Europa League-kamp

Europa League-opgøret mellem Glasgow Rangers og kroatiske Osijek fik en uskøn optakt, da adskillige fans røg i slagsmål på gaden i Glasgow inden kampen.

To mænd på 24 og 40 år blev ifølge The Guardian stukket ned under urolighederne og efterfølgende transporteret til Queen Elizabeth University Hospital. Begge mænds tilstand skulle dog være stabil.

På private optagelser, som kan ses øverst i artiklen, kan man blandt andet se, hvordan en mand bliver sparket gentagne gange af flere forskellige mænd, mens han ligger på jorden. Ligesom der også bliver brugt forskellige kasteskyts som eksempelvis nødblus.

Den engelske avis citerer Marianne Chirray, der overværede slagsmålet.

- Ibrox (område i Glasgow og navnet på Rangers' stadion red.) er kaotisk lige nu. Nødblus smides omkring, og folk bliver sparket i hovedet - mareridt, skrev hun på Twitter torsdag aften.

Hos politiet i Glasgow er man opsat på at straffe de personer, der medvirkede i balladen.

- Den slags voldelig adfærd vil ikke blive tolereret, og det er meget vigtigt, at alle med information, som kan bidrage til efterforskningen,henvender sig.

- Jeg vil gerne appellere til alle, der var i området og var vidner til optøjerne - specielt folk med optagelser på mobiltelefoner eller kameraer - om at rette henvendelse, lyder det fra efterforskningsleder Steven Wallace.

Opgøret sluttede 1-1, og det resultat sender Glasgow Rangers videre efter deres 1-0-sejr i det første opgør i Kroatien.

