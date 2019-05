Skandale under opsejling: - Vi er dybt bekymrede

Arsenal kunne torsdag glæde sig over en imponerende udesejr på 4-2 over Valencia og dermed en samlet sejr på 7-3. Det sikrede en billet til Europa League-finalen 29. maj.

Den engelske klub har dog hurtigt fået noget at bekymre sig om.

Politiske spændinger mellem Armenien og Aserbajdsjan kan således få store konsekvenser for afviklingen af finalen set med Arsenal-briller.

Europa League-finalen spilles i Baku i Aserbajdsjan, og det er et stort problem for armenske Henrikh Mkhitaryan, der flere gange tidligere er blevet hjemme fra udekampe i landet af frygt for sin sikkerhed.

I 2015 rejste midtbanespilleren ikke med Dortmund til en udekamp - ligesom han også blev hjemme i London, da Arsenal tidligere på sæsonen spillede mod Qarabag i Europa League.

- Sikkerheden for alle vores spillere har den allerhøjeste prioritet, lyder det i en ganske kontant udtalelse fra en Arsenal-talsmand.

- Vi forsøger at få garantier fra UEFA om, at det vil være sikkert for Henrikh Mkhitaryan at rejse til Baku i forbindelse med Europa League-finalen. Det er et krav fra både Arsenal og Micki, hvis han skal inkluderes i truppen.

Den diplomatiske luft mellem de to lande er iskold, fordi de ligger konflikt om Nagorno-Karabakh-regionen. Og som udgangspunkt lader Aserbajdsjan slet ikke armenske statsborgere rejse ind i landet.

- Vi har endnu ikke modtaget acceptabel garanti, og vi håber, at UEFA er i stand til at levere den snarest.

- Vi er naturligvis dybt bekymrende over, at finalens lokation kan resultere i, at Micki ikke kan spille i en europæisk finale, lyder det.

UEFA har tidligere lovet at hjælpe i forhold til at skaffe Mkhitaryan visum til indrejse. Men i forbindelse med kampen mod Qarabag lød beskeden fra Arsenals manager, Unai Emery, at han 'ikke kunne rejse derhen'.

Ifølge UEFA arbejder man på at finde en løsning, der kan gøre det muligt for Arsenal at få armeneren med til finalen i Baku.

Unai Emery kan blive nødt til at undvære sit offensive kort. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

