Skandaløs dom rammer storklub: - En alvorlig fejl

AS Romas officielle udmelding efter torsdagens Europa League-kamp mod Borussia Mönchengladbach var høflig, professionel og voldsomt afdæmpet.

Nærmest selvudslettende:

- Vi respekterer og takker dem for deres ærlighed, og nu fokuserer vi på næste kamp, skrev den italienske storklub med henvisning til en snak, man havde haft med kampens dommere, der havde erkendt deres brøde.

Virkeligheden var en anden.

Alle med et purpurrødt hjerte var helt oppe at ringe, og cheftræner Paulo Fonseca formulerede det anderledes direkte, da Sky Sport Italia uden videre anstrengelser fik ham til at italesætte situationen fra 94. minut:

- Det er svært at acceptere en sådan beslutning. Alle spillerne er knuste. Vi mødte Bundesligaens førerhold og var i konstant kontrol over kampen trods vanskelighederne. Det er virkelig svært at acceptere dette. Vi fortjente et andet resultat, sagde Fonseca.

Og hvad var det så, han var knotten over?

Jo, skotske William Collum, den anerkendte topdommers beslutning om at dømme straffespark, netop som alle på stadion var ved at rejse sig for at komme hjemad.

Som sådan fint nok med et straffespark dyyybt inde i overtiden af en kamp, og kun endnu større respekt for opmanden, når denne giver det til et hold, der gæster en imponerende kulisse som Stadio Olimpico i den evige stad.

'En alvorlig fejl'

Men at dømme det efter en episode, hvor Romas United-lejesvend Chris Smalling havde ramt bolden med hovedet, var en ganske anden sag. Der var ikke straffespark. Der var ingenting.

Collum så det som om englænderen havde haft hånd på, og så fløjtede han og pegede på pletten. Kort efter eksekverede Lars Stindl og sikrede tyskerne det ene point.

Edin Dzeko skar tænder.

- Det er en alvorlig fejl, der ikke må begås på dette niveau. Det ændrer resultatet, hele kampen, gruppen, tordnede den bosniske angriber.

AS Roma kunne være kommet på syv point - og dermed føre gruppen klart. I stedet ligger holdene i gruppe J ret tæt med fire point fra Roma på førstepladsen til Gladbach på sidstepladsen.

- Nu har vi tre kampe, hvor alt kan ske. En sejr i dag havde gjort alt lettere. Jeg forstår bare ikke dommeren, han var så sikker på, at han havde ret, men jeg havde set, at den ramte Smalling i ansigtet. Da jeg så den på tv, det var bare utroligt, sagde Dzeko.

- Dommeren blev ved med at insistere på, at der var straffe. Jeg fortalte ham, at det var ansigtet og ikke hånden. Du kunne se mærket på Smallings ansigt, hvor bolden havde ramt ham, sagde han.

UEFA har allerede besluttet, at VAR skal implementeres i turneringen, når gruppespillet er overstået...

