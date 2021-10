Skandaløse scener: Børn chokerer på tribunen

Skotske medier er rystede efter et på alle måder deprimerende syn i Europa League-kampen mellem Sparta Prag og Rangers.

Her buhede hjemmeholdets fans, der i dagens anledning alle var børn, af Glen Kamara hver gang, Rangers-spilleren rørte bolden.

Det skriver journalist Jordan Campbell, der dækker skotsk fodbold for The Athletic og var til stede på stadion i Prag, på Twitter.

Sparta Prag var op til kampen blevet idømt sanktioner af UEFA som følge af racistiske tilråb fra de tjekkiske fans ved et kvalifikationsopgør til Champios League tilbage i august.

I stedet for at spille bag lukkede døre blev kampen spillet foran 10.000 børn under 14 år. Desværre oplevede flere af Rangers' mørklødede spillere buhråb under kampen. Værst gik det ud over Glen Kamara.

Inden kamp knælede Rangers-spillerne. Foto: Michal Cizek/Ritzau Scanpix

Årsagen hertil skal formentlig ses i det lys, at selvsamme Kamara i forrige sæson var involveret i en racisme-sag med Ondrej Kudela, der spiller for Sparta Prags rivaler, Slavia Prag.

Kudela fik efterfølgende en lang karantæne på grund af, at han skulle have ytret sig racistisk mod Kamara.

Rangers-spilleren endte med at blive udvist i kampen torsdag aften, da han fik sit andet gule kort med et kvarter igen.

Opgøret endte 1-0 til tjekkerne.