Skandinavisk krig i vente: Danskerklub dummede sig igen

Der er dømt skandinavisk mestermøde i Europa League.

De danske mestre, FC Midtjylland, skal i playoff-runden op mod de svenske mestre, Malmö FF, om en plads i Europa Leagues gruppespil.

Det ligger fast, efter svenskerne ikke formåede at besejre ungarske Vidi FC i Champions League-kvalifikationen.

Den ungarske klub fik 1-1 i Skåne i sidste uge og formåede tirsdag aften at forsvare det resultat. Opgøret endte 0-0, og det betyder, at Vidi FC er videre til playoff-runden i Champions League på reglen om flest scorede udebanemål.

For det rutinerede Malmö FF-hold er det en stor skuffelse for anden sæson træk at dumme sig i Champions League-kvalifikationen, men denne gang kan de trods alt glæde sig over, at de får en ekstra chance.

De stod til at skulle møde FC København for et år siden, men tabte til makedonske Vardar og røg ud af Europa.

Nu bliver det så med et års forsinkelse til et skandinavisk mestermøde, såfremt FC Midtjylland gør arbejdet mod The New Saints færdigt torsdag i Herning.

Midtjyderne vandt 2-0 i Wales, og ingen kan vist forestille sig, at det skulle gå galt.

Malmö FF har flere danske spillere på holdet. Lasse Nielsen (tidligere AaB), Søren Rieks (tidligere Esbjerg) og Anders Christiansen (tidligere FC Nordsjælland) startede alle inde i opgøret i Ungarn, hvor skåningerne forgæves jagtede en scoring på en skandaløs bane.

Anders 'AC' Christiansen scorede i de to klubbers første møde og er blandt de største profiler på det svenske hold, der også tæller den tidligere landsholdsangriber Markus Rosenberg og den tidligere FC Midtjylland-målmand Johan Dahlin.

Han reddede et straffespark midt i 2. halvleg, men til ingen verdens nytte. I stedet for at skulle spille om en plads i Champions League skal han i næste uge op mod sine tidligere holdkammerater om en plads i Europa League.

Vidis Danko Lazovic, der har en fortid i blandt andet Liverpool, blev i øvrigt så rasende over sit brændte straffespark, at han rev målnettet i stykker, og kampen var afbrudt i en håndfuld minutter, mens det blev fikset.

Det blir ett längre avbrott i matchen efter att målsumparen Lazovic river ner nätet i målet! pic.twitter.com/239NdiWqbA — Eurosport Sverige (@EurosportSE) 14. august 2018

Danskerklubben Ajax gik det noget bedre.

Hollænderne, der havde Lasse Schöne med fra start, slog Standard Liège 3-0 og er videre med en samlet 5-2-sejr.

Også Dynamo Kiev er klar til playoff-runden i Champions League. Den tidligere FCK'er Benjamin Verbic var endnu engang i hovedrollen. Han scorede til 1-0 i 2-0-sejren over tjekkiske Slavia Prag.

FC Midtjyllands overmænd, FC Astana, er færdige efter endnu et nederlag til Dinamo Zagreb. Kroaterne vandt 1-0 på hjemmebane og er videre med en samlet 3-0-sejr.

