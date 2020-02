Skepsis om Eriksen: Han passer stadig ikke ind

Inter og Christian Eriksen leder stadig efter den rette formel for at få ham bedst i spil

Danmarks offensive omdrejningspunkt havde et par fine og afgørende aktioner i torsdagens Europa League-sejr over Ludgorets, hvor han spillede samtlige minutter i opgøret.

En dansk assist til Cristiano Biraghis 1-1-scoring tog spændingen ud af dysten, og Inter endte med at vinde 2-1 hjemme og 4-1-samlet.

Men det er dog ikke kun liv og glade dage i Eriksens nye klub. Sportsavisen Gazzetta dello Sport skriver, at den danske playmaker ikke helt har fundet sine fødder endnu.

- Han passer stadig ikke ind. Med bolden for fødderne har han kvalitet, og assisten til Biraghi og andre tricks beviser det.

Meget af Eriksens succes afhænger også af træner Antonio Contes dipositioner, vurderer avisen.

- Conte er en god skrædder, der skal sy det nye Inter sammen omkring Eriksen. Følelsen er dog, at processen er i et meget tidligt stadie.

I anden halvleg rokerede træneren lidt rundt og fik Eriksen mere i spil.

- Træneren forstod, hvor vigtig danskerens visioner, berøring og intelligens kan være. Eriksen vil aldrig være et problem, Eriksen tilbyder løsninger.

Avisen vurderer, at Eriksen er klar til 90 minutter, men der er tvivl, om han får chancen fra start mod Juventus.

Ifølge Opta er Eriksen nu med i en fin lille klub af spillere, der både har scoret og assisteret for tre forskellige klubber i Europa League. Kun Jeremain Lens har klaret det for fire klubber.

Kampen mod bulgarerne blev spillet uden tilskuere, og det bliver også tilfældet søndag i storkampen mod Juventus. En kamp, der helst skal vindes, hvis Inter skal bevare drømmen om et mesterskab - for lige nu er de seks point efter og har kun spillet en kamp færre end de forsvarende mestre.

Du kan i øvrigt læse mere om, hvordan man kan se Christian Eriksen i aktion uden at betale for det lige her.

