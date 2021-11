Skotsk raseri i Brøndby: Det værste jeg har set

En Rangers-fan fortæller, at han gennem sine mange år aldrig har oplevet den slags opførsel, som han torsdag blev udsat for i Brøndby

Mens Ekstra Bladet torsdag aften forholdsvis tydeligt fik vist, at skotske fodboldfans iførte sig Brøndby-tøj for at komme ind til Europa League-kampen på Brøndby Stadion, havde andre Rangers-fans en dårlig oplevelse med især det danske politi.

Det fortæller den skotske avis Daily Record fredag.

Politiet så sig nødsaget til at benytte sig af stavene, hvilket flere gange skræmte de medrejsende fans ifølge avisen.

En uidentificeret Rangers-fan, der tilmed har fået amputeret et ben, fortæller til avisen, at han 'aldrig har været så bange i sit liv', da urolighederne blussede op. Vedkommende anklager dernæst politiet for at slå på børn og gamle mænd.

Ifølge tilhængeren angreb politiet alt på sin vej.

En anden Rangers-fan, Alan Harris, tilføjer, at han

- Jeg blev ikke selv ramt, men når du er 71, er det meget skræmmende at have kampklædt politiet, der kommer med trukkede stave, helt oppe i dit ansigt.

- Det er min 45. udebanetur i Europa, og det er det værste, jeg nogensinde har set.

I alt er fire personer blevet anholdt i forbindelse med kampen. De blev sigtet for almindelig vold eller vold mod politiet.

Da flere af dem er ikke-EU borgere, vurderer anklagemyndigheden nu, om der skal ske fremstilling i grundlovsforhør,' lød det i en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi torsdag aften.

Politiet måtte inden kampen stoppe skotske fans, der ville ind på stadion og se kampen uden gyldige billetter.

- Vi måtte trække stavene, og de blev også brugt, fortalte Claus Buhr, der er kommunikationsansvarlig ved Vestegnens Politi til Ekstra Bladet tidligere på aftenen.