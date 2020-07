Skuffede FCK med nedslående melding

Parken bliver gabende tom, når FC København næste uge spiller den længe ventede returkamp i Europa League mod Istanbul Basaksehir.

Det skriver FCK på sin hjemmeside torsdag formiddag.

- Vi beklager meget over for vores sæsonkortholdere, abonnenter, partnere og billetkøbere, at de mere end 30.000, der havde sikret sig billet ikke kan komme ind til kampen.

- Vi er klar over, at alle ikke havde kunnet få plads, men som tidligere oplyst havde vi håbet og forventet at kunne afvikle kampen med en kapacitet svarende til det, de danske myndigheder godkendte Telia Parken til i 3F Superligaen, skriver man.

FC København understreger, at man 'gentagne gange' har bedt UEFA om en afklaring.

- Men vi er kun blevet mødt af standardsvar, og vi er nu nødt til at planlægge med, at der ikke kommer tilskuere, står der på fck.dk.

- Sportsligt synes vi, at det er en uretfærdig måde at afvikle de to kampe på. I Tyrkiet tillod myndighederne tilskuere, og vi stillede op til kampen under et kæmpe pres for spillerne og klubben til trods for, at det stred direkte mod vores egen overbevisning, siger Ståle Solbakken.

- I Danmark tillader man på nuværende tidspunkt også tilskuere, men her vil UEFA end ikke behandle sagen og udvise os den respekt, vi viste i Tyrkiet ved at spille. Det er i mine øjne håbløst håndteret fra UEFA's side, og det giver en sportslig urimelig fordeling over de to kampe uden en fornuftig begrundelse, siger han.

Ærgerlig direktør

Ekstra Bladet har været i kontakt med UEFA, der henviser til forbundets skrivelse fra 9. juli:

- I lyset af den nuværende situation føler UEFA's eksekutivkomité det fornuftigt at konkludere, at UEFA-kampe bør finde sted bag lukkede døre, står der blandt andet.

FCK-direktør Lars Bo Jeppesen ærgrer sig.

- Vi har hele tiden haft et stærkt ønske om, at vi kunne dele den store og historiske kamp med vores fans og partnere. Vi har stor respekt for Covid-19 situationen, men vi har bevist, at vi er i stand til at håndtere kampe på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, så vi stiller os uforstående over, at vi ikke har kunne få et klart svar og en saglig begrundelse fra UEFA trods vores gentagne henvendelser og de danske myndigheders retningslinjer, der tillader tilskuere til kampe, siger han til fck.dk.

Kampen spilles 5. august.

