Skurken Corner: Derfor brændte jeg straffesparket

Andreas Cornelius er glad for, at det i det mindste var FCK, der lukrerede på danskerens kiksede straffespark

Andreas Cornelius har været en god mand for FCK. Først sendte han en haglbyge af pund og euro i kassen, da han rejste til britisk og italiensk bold – og torsdag aften føg der 74-75 mio. kroner yderligere i kassen, da danskeren som Atalantas sidste skytte missede fra 11 meter, hvorefter Denis Vavro kunne sende Parken i kollektiv ekstase.

- Er du manden, der går ind og siger: Jeg napper det sidste straffespark?

- Ja!

- Det er sådan, det foregår?

- Ja. Jeg troede jo, jeg ville score.

- Det troede jeg også…

- Ja, haha. Så jeg tror, de havde fire sparkere klar, og så blev der spurgt et par gange, hvor folk kiggede på hinanden. Der var ikke rigtigt nogen, der ville tage den, og så tænkte jeg: Den tager jeg!

- Ja!

- Og så brændte jeg lortet!

- Og det er vel lidt specielt, at det sker lige i Parken?

- Jow, der er måske lidt mere opmærksomhed omkring det, men altså… Det er noget lort lige meget hvad!

- Sparker du dårligt – eller er det bare godt taget?

- Det er en blanding. Først og fremmest sparker jeg den jo hårdt ud i siden, men lægger den måske lidt for meget i målmandens højde. Den skulle enten være nede eller oppe, men jeg sparker lidt for meget i midten.

- Jeg sparker til gengæld hårdt og præcist, men han er hurtigt derude, så det er godt taget!

- Ståle siger, at FCK havde luret dig og informeret Joronen. Tror du på den?

- Jeg har sgu også sparket i den anden side tidligere. Det er noget lort. Nu er jeg røget ud af to straffesparkkonkurrencer på ret kort tid, så det er noget lort.

Andreas Cornelius kunne have bragt Atalanta på 4-3 og lagt pres på FCK og Denis Vavro, der fik brølet til at runge i Parken. Foto: Lars Poulsen

Andreas Cornelius sigter naturligvis til braget mod Kroatien under VM, og danskeren ved nok bedre end så mange andre, at kritikken i Italien vil være nådesløs efter den seneste nedtur.

Den forhenværende FCK’er mener fortsat, at Atalanta viste sig som det stærkeste hold – blot uden at gå videre:

- Set over to kampe er vi bedre end dem, det synes jeg. Vi var også så meget stærkere end FCK i den første kamp i Italien, men vi spiller en meget jævn kamp i dag. Det er meget lige, og FCK er gode – det vidste jeg godt. Så i dag var det meget lige og kunne gå begge veje.

- Hvordan var det at løbe ind i Parken?

- En mærkelig følelse. Nu fik jeg heldigvis en flot velkomst, og det er jeg glad for.

- Og hvordan var det at forlade banen?

- Jeg er selvfølgelig irriteret over, vi er røget ud. Men man kan sige, at hvis der var et hold, vi skulle ryge ud til, så er jeg glad på deres vegne. Men jeg er stadig irriteret over, vi ikke tog sejren.

