Slået hjem i ludo

Gustav Isaksen og Junior Brumado funklede på en frustrerende aften for FC Midtjylland, der fik for lidt fra sine stjerner - Pione Sisto og Evander

FC Midtjylland måtte nøjes med 1-1 i åbeningskampen mod Ludogorets. Her tre nedslagspunkter og karakterer til FC Midtjylland-spillerne fra Ekstra Bladet på en frustrerende aften i Herning.

Pione Sisto var ineffektiv og fik for lidt ud af det mod Ludogorets. Foto: Ernst van Norde

Dreyer-millionerne luner, men ulvene gik kolde

Spilleragenterne Allan Bak og Christian Bysted stod og småsludrede med flere fra FC Midtjyllands stab efter slutfløjtet. Og det gjorde det svært ikke at sende en lille tanke mod Kazan, hvor Anders Dreyer i weekenden scorede tre kasser i sin debut for Rubin Kazan.

De to repræsenterer den tidligere FCM-spiller, og selv Anders Dreyer-millionerne luner i pengekassen i ulvegraven, så var det svært ikke at savne Dreyers opportunisme torsdag aften.

For Pione Sisto og Evander manglede en legekammerat, der kunne bryde monotonien i deres opspil, og det fik offensiven til at gå kold.

Gustav Isaksen åbnede scoringen, men hans storkamp var ikke nok. Foto: Ernst van Norde

Isaksen som forbilledet

FC MIdtjylland var på vej i drømmeland efter Gustav Isaksens føringstræffer efter bare to minutter.

Og den unge blonde kantspiller var bedste FC Midtjylland-spiller på en aften, hvor Evander og Pione Sisto med fordel kunne have taget notater og ændret stilen

Evander leverede naturligvis oplægget til FCM-målet, og han var så hyppigt involveret, at han selvfølgelig var med i ulvenes chancer. Men 14 hjørnespark blev stort set afværget uden problemer - bortset fra Juninhos hovedstød.

Og Pione Sisto var atter tilbage i den dårlige vane med at løbe på tværs og skubbe bolden formålsløst rundt, men vi noterer da en fræk dribling i starten af anden halvleg, for der var helt ærligt ikke meget andet at glæde sig over.

Der er aftenens bedste, Gustav Isaksen, mere ukompliceret. Han går bare den direkte vej. Det behøver ikke at være så pisse raffineret.

Junior Brumado gjorde det godt. Foto: Ernst van Norde

Junior Brumado styrer ludo

Brasilianske Junior Brumado var en fornøjelse at følge i nok et opgør mod Ludogorets.

Sidste efterår var det hans træffer, der afgjorde sagerne i Razgrad. Denne aften hyggede den store brasilianer sig atter mod de bulgarske mestre.

Junior Brumado var skubbet ud på en uvant plads på kanten, men her var han formidabel til at holde fast i kuglen.

Han vekslede intelligent med at tage udfordringerne og vente på medspillerne, når det var påkrævet.

Bo Henriksen valgte at pille ham ud i slutfasen, fordi Junior Brumado normalt har svært ved at holde en hel kamp på højt niveau.

Udefra set virkede det besynderligt, men det er svært at argumentere mod videnskaben.

Junior Brumado lignede altså en spiller, der var parat til at slå Ludo hjem.

Awer Mabil fik for kort til tid bedømmelse - og det skal han være lykkelig for. Et elendigt indhop. Foto: Ernst van Norde