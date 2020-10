Slået til blods

Tottenham fik en fin start på denne sæsons Europa League-gruppespil, hvor de torsdag aften tog imod LASK Linz på Tottenham Hotspur Stadium.

De engelske værter vandt med 2-0 over den østrigske klub, der havde danske Mads Emil Madsen på bænken i hele opgøret.

Kevins F1-farvel: Her er hans lukrative alternativ

Pierre-Emile Højbjerg startede inde for Tottenham, og danskeren kom i fokus i første halvleg, da han stødte sammen med en Linz-spiller, og pådrog sig en flænge ved øjenbrynet, så blodet flød.

Højbjerg måtte have behandling, og spillede første halvleg færdig med en bandage, inden han blev ordentligt lappet sammen i pausen.

Det var første gang, at Gareth Bale og Carlos Vinicius var i Tottenhams startopstilling, men det var ikke til at se. De var nemlig afgørende for sejren.

Gareth Bale og Carlos Vinicius havde begge afgørende fødder med i sejren. Foto: Ritzau Scanpix

Brasilianske Carlos Vinicius noterede sig nemlig for sin første assist som Spurs-spiller efter blot 18 minutter, hvor han lagde bolden ind i feltet til landsmanden Lucas Moura, der uden problemer sparkede bolden de sidste meter over målstregen.

Små ti minutter senere var det så Gareth Bales tur. Han sendte et fladt indlæg ind i boksen, hvor LASK Linz' Andres Andrade på uheldig vis fik dirigeret bolden i eget net.

Efterfølgende skulle der gå knap en times spil mere, inden der blev scoret igen. Og her var Carlos Vinicius igen i oplæggerens rolle, da han havde næstsidste fod på Son Heung-mins scoring til slutresultatet 3-0.