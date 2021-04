Slavia Prag-spilleren Ondrej Kudela straffes med 10 spilledages karantæne for racisme

UEFA har onsdag fældet dom over Ondrej Kudela, der er tildelt en kæmpe straf for at have optrådt racistisk under Europa League-kampen mod Glasgow Rangers

Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) har onsdag straffet Slavia Prag-spilleren Ondrej Kudela for racistisk adfærd. Kudela får karantæne i samlet ti europæiske kampe.

Det oplyser UEFA onsdag på forbundets hjemmeside.

Forseelsen skete i Europa League-ottendedelsfinalen mellem Slavia Prag og skotske Rangers for næsten en måned siden.

Se episoden i videoen over artiklen

UEFA har allerede tidligere tildelt en dags midlertidig karantæne til Kudela, som derfor ikke kunne være med i 1-1-kampen ude mod Arsenal i den første af to kvartfinaler.

Nu kan Kudela heller ikke være med i torsdagens returkamp i Prag. Og tjekken er derudover spærret i otte europæiske kampe.

Det var Glen Kamara fra det skotske hold, som var udsat for racisme fra Kudela.

Kamara er dog også straffet med tre dages karantæne af UEFA for at være involveret i et slagsmål med en anden spiller.

Rangers røg ud i ottendedelsfinalen med et samlet nederlag på 1-3 til holdet fra den tjekkiske hovedstad.

Slavia Prags returkamp i Europa Leagues kvartfinale hjemme mod Arsenal spilles torsdag klokken 21.

