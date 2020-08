Solskjær hylder Ståle

- Ståle har skabt gode resultater med FCK, og hans hold er altid meget velorganiserede, mener Ole Gunnar Solskjær forud for mandagens kvartfinale

KÖLN (Ekstra Bladet): De grå hår er svære at skjule. De titter frem flere steder hos Ole Gunnar Solskjær i spotlightet på Rhein Energie Stadion forud for kvartfinalen i Europa League mod FC København.

Og de grå hår er ikke kommet ud af ingenting. For den 47-årige nordmand har haft sit at tænke på i løbet af sæsonen. Helt frem til januar var der konstante spekulationer om hans trænerfremtid i Manchester United. På det tidspunkt gav det kun pengene tre gange igen, hvis han blev fyret.

Èt nederlag siden 22. januar

Solskjær blev i jobbet og siden 22. januar, hvor Manchester United senest tabte i Premier League (0-2 til Burnley), har pilen kun peget i én retning: Opad!

I dag taler ingen længere om Solskjær er den rigtige manager for en af verdens største fodboldklubber. Nu har han med blot ét nederlag i de seneste 23 kampe bevist sit værd.

Men han mangler en titel som kan redde en del af sæsonen for klubben, selv om den allerede har kvalificeret sig til Champions League i næste sæson.

- Vi fik flere spillere tilbage fra skader i januar samtidig har holdet løftet sig, så vi har præsteret stabilt. Det er forklaringen på vores fremgang, forklarer Ole Gunnar Solskjær om udviklingen de seneste seks måneder.

Nu venter et opgør mod sin landsmand og gode ven, Ståle Solbakken.

- Lige nu kan vi ikke bruge kræfter og energi på at tænke på andet end opgøret mod FCK. Men jeg ved, at det vil betyde utrolig meget for spillerne og klubben, hvis vi kan vinde turneringen igen, påpeger han.

Artiklen fortsætter under billederne

Ståle Solbakken ved dagens træning i Köln. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ole Gunnar Solskjær havde det store smil på læben ved den afsluttende træning forud for mødet mod sin ven, Ståle Solbakken. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

Hjalp Solskjær

Det er sjældent det sker, men mandag står to af de største norske trænernavne overfor hinanden i en europæisk kvartfinale i Köln.

- Nu er det jo ikke en kamp mellem mig og Ståle. Vi mødes jo ikke på banen, siger United-manageren med et smil og uddyber:

- Jeg har den største respekt for Ståle, og alt det han har skabt i FCK. Hans hold er altid meget velorganiserede.

- Derfor overrasker det mig ikke, at de er i kvartfinalen. Når jeg ser på deres hold, så har de tre meget talentfulde angribere (Daramy, Kaufmann, Wind), samt et par erfarne midtbanespillere og forsvarsspillere, forklarer Ole Gunnar Solskjær, der i 2011 var med på sidelinjen i FCK til opgøret mod Chelsea i 1/8-finalen i Champions League.

Solskjær var i gang med at tage sin P-licens, og han fik lov af Ståle Solbakken til at være en flue på væggen ved den lejlighed.

Ole Gunnar Solskjær var på besøg i Parken i 2011 forud for Champions League 1/8-finalen mod Chelsea. Besøget i København var et led i Manchester United-managerens træneruddannelse. Foto: Peter Hove Olesen/Ritzau Scanpix.

Kometen spiller

For få dage siden forlængede Manchester United kontrakten med den 19-årige forsvarskomet Brandon Williams frem til sommeren 2024.

Søndag aften sad han med foldede hænder til pressekonferencen forud for opgøret mod FCK.

Et opgør, hvor hans sidemand og chef – Ole Gunnar Solskjær – lovede ham spilletid. Formentlig fra start.

- Jeg har haft en crazy sæson. Nu er det op til mig at bevise, jeg skal blive her og ikke rykkes ned på U23-holdet igen, siger Brandon Williams, der har fået stor succes som venstre back her i foråret.

Sådan kan de stille op Sådan kan de starte FC København 4-2-3-1 K. J. Johnsson G. Varela V. Nelsson A.Bjelland N. Boilesen C. Zeca J. Stage P. Biel J. Wind R. Falk M. Kaufmann Manchester United 4-2-3-1 D.De Gea A.W Bissaka V. Lindelöf H. Maguire B. Williams P. Pogba Fred M. Greenwood B. Fernandes M. Rashford A. Martial

Se også: Taler om rygter: - Lidt mærkeligt

Se også: Ståle klar i mælet: Zanka ikke til FCK nu

Se også: Giga-underskud får ingen betydning for FCK