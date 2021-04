Solskjærs bizarre teori: Forklarer problemer

De røde tribuner på Old Trafford er en del af forklaringen på Manchester Uniteds ringere hjemmebaneform, mener manager Ole Gunnar Solskjær

For 25 år siden i pausen i en kamp mod Southampton beordrede daværende Manchester United-manager Alex Ferguson sine spillere til at skifte deres grå trøjer, fordi de havde svært ved se hinanden på banen.

Noget lignende er grunden til Uniteds ringe statistik på hjemmebane i denne sæson, mener manager Ole Gunnar Solskjær.

Sæderne bliver nu beklædt af et sort dække i stedet for som hidtil rødt.

United har vundet 54 procent af sine kampe på Old Trafford og tabt 25 procent denne sæson, mens klubben på udebane har vundet to tredjedele og tabt kun 11 procent.

Klubbens røde dække af røde sæder hjalp ikke, lyder teorien.

- Vi så på det her. Der burde ikke være en grund, men nogle af spillerne nævnte den situation, hvor de ser sig over skulderen efter en holdkammerat, skal træffe en lynhurtig beslutning, og så er det røde T-shirts på rød baggrund, sagde Ole Gunnar Solskjær på sit pressemøde før torsdagens Europa League-opgør ifølge Manchester Evening News.

- I vil se en ændring nu. Bannerne er ikke røde mere.

4. april mod Brighton var de nederste tribuner iklædt sort i stedet for rødt. Manchester United vandt. Foto: Clive Brunskill/Ritzau Scanpix

I starten af april introducerede Manchester United sin antiracisme-kampagne, hvilket indebærer, at Old Trafford iklædes sort i stedet for rødt. Klubben har spillet en enkelt kamp på hjemmebane siden da, som de vandt.

- Jeg synes, vi har spillet noget godt fodbold på hjemmebane, men vi har prøvet at ændre farverne sammen med kampagnen. Det var vigtigt, at den ikke var rød længere, siger Solskjær.

Torsdag aften kan Solskjær teste sin teori endnu en gang, når United møder Granada i Europa Leagues kvartfinaler.

