Sparket bevidstløs: Grum skade i Europa League

Kenan Bajric lå helt stille, mens folk stimlede sammen omkring ham.

Slovan Bratislava-spilleren var bevidstløs efter at blevet sparket i hovedet forinden af modstanderen Raúl Jiménez fra Wolverhampton Wanderers.

Europa League-kampen torsdag aften var 77 minutter gammel, men det skulle snart slutte for uheldige Bajric.

Europa League-kampen på Molineux blev skæmmet af Kenan Bajric uheld. Foto: Eddie Keogh/Reuters/Ritzau Scanpix

TV-billederne viste med al tydelighed, at Jiménez lod hånt om modstander og risiko, da han i straffesparksfeltet udførte et akrobatisk saksespark. Men i stedet for at ramme bolden, hamrede han foden lige i sylten på stakkels Bajric, der hverken kunne gøre til eller fra.

Kampen blev udsat i 11 minutter, mens Bajric fik behandling på banen, inden han blev båret ud.

- Han er ved bevidsthed, men har han pådraget sig en hjernerystelse, sagde Slovan-træner Jan Kozák efter kampen til BBC.

- Det ser ud til at være en slem skade, ret alvorlig. Han kommer ikke med os hjem i aften, han bliver liggende til observation, kom det fra træneren.

Episoden kostede meixcanske Jiménez et gult kort. I tillægstiden scorede han sejrsmålet til 1-0.

Matchvinderen erkendte, at det ikke var særlig fedt at have sparket sin modstander ned.

- Det er svært for os alle. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg håber, han kommer sig, sagde han.

Jiménez rammer Bajric lige i masken, da han vil forsøge sig. Foto: Andrew Couldridge/Reuters/Ritzau Scanpix

Av for dælan da! Foto: Eddie Keogh/Reuters/Ritzau Scanpix

Bajric bliver omgående tilset af holdkammerater samt Slovans læge. Foto: Eddie Keogh/Reuters/Ritzau Scanpix

Raúl Jiménez ender som matchvinder for Wolves med si sejrsmål i overtiden. Foto: Eddie Keogh/Reuters/Ritzau Scanpix

