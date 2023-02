Sporting-boss frygter FCM-stjerne

FC Midtjylland og Sporting duellerer torsdag om en plads i ottendedelsfinalerne i Europa League.

Efter 1-1 for en uge siden i Lissabon ovenpå en portugisisk udligning i overtiden er Sporting-træner Ruben Amorim blevet en hel del klogere på, hvordan FCM skal besejres i returkampen i Herning.

Amorim har analyseret det første møde og samtidig studeret FCM's 4-0-sejr over Viborg FF i Superligaen, hvor midtjydernes Gustav Isaksen lavede hattrick.

- Vi så, hvordan Isaksen lavede tre mål på omstillinger. De lavede også de her giftige omstillinger mod os, og dem skal vi for alt i verden forsøge at undgå.

- Det gør vi bedst ved at have bolden så meget så muligt på egne fødder - og så skal vi generelt spille på et højere niveau end i den første kamp, siger Ruben Amorim på et pressemøde før afrejsen til Danmark.

Mens FCM vandt med 4-0 i Viborg, varmede Sporting op til opgøret i Herning med en 3-2-sejr over Chavez i den hjemlige turnering.

Kampen afslørede, at Sporting ikke er i den bedste forfatning. Præstationerne svinger, og derfor er det også uvist, hvilken udgave af Sporting der møder op torsdag.

- Vi har brug for længere perioder med gode resultater. Når vi har fået en sejr, så er vi bagefter faldet ned på jorden igen, og så har vi tabt eller spillet uafgjort.

- I sidste uge mod FC Midtjylland begyndte vi godt, men så smed vi bolden væk og kom aldrig tilbage på samme niveau igen. Vi burde have gjort det bedre.

- Torsdag skal vi holde fokus hele vejen og spille godt, og spillerne må ikke gå ned, hvis der bliver scoret mod os, siger Sporting-træneren.

Forsvarsspilleren Matheus Reis peger på, at portugiserne skal skrue op for aggressiviteten i torsdagens returmøde.

- Vi skal tættere på deres mål og være mere i boldbesiddelse. Vi skal have modstanderne ud at løbe, vise mod og forsøge at score, når vi har bolden siger han.

- At vi fik udlignet til sidst i det første møde, betyder at alt er åbent i forhold til at komme videre, siger han.

Sporting sluttede i efteråret som treer i holdets gruppe i Champions League, hvilket har sendt portugiserne over i Europa Leagues knockoutfase.

FCM sluttede som toer i en gruppe, der også havde deltagelse af Feyenoord, Lazio og Sturm Graz.

Der er kampstart i Herning torsdag klokken 18.45.

