Ståle advarer: Han er livsfarlig

Ståle Solbakken føler sig godt forberedt på, hvad der venter i de kommende to kampe mod de skotske mestre fra Celtic. Et hårdt kæmpende britisk mandskab, hvor der også er blevet plads til et par individualister.

FCK-træneren er i hvert fald blevet imponeret over det han har set fra Celtics franske topscorer, 22-årige Odsonne Edouard. Angriberen, der har leveret 20 træffere i ligaen og fire i Europa i denne sæson, er en slags enmandshær.

- Odsonne Edouard vil være den bedste individuelle spiller vi har mødt hidtil i sæsonen. Han har virkelig imponeret mig, fordi han er en angriber, der har hele pakken: Han er fysisk stærk, han er hurtig og så scorer han mange mål.

- Samtidig er han typen, der kan lave de ekstra ting, så han alene kan afgøre kampene. Det er klart, at vi bruger lidt ekstra tid på ham, fordi han er så farlig en angriber, siger Ståle Solbakken om skotternes farlige franskmand.

FCK-forsvaret venter sig en svær opgave. Foto: JANE BARLOW/AP/Ritzau Scanpix

Skotter med internationalt snit

FC København har set Celtic flere gange live den seneste tid. Dog ikke i søndagens 2-1 sejr over Aberdeen. Ståle Solbakken føler sig alligevel godt forberedt på, hvad der venter.

- Celtic har et stærkt kollektiv, hvor spillerne løber meget for hinanden. Og det foregår i det høje britiske tempo. De to gruppesejre over Lazio beviser, at der er internationalt snit over skotterne, mener Ståle Solbakken.

Celtic skiftede i januar fra 4-2-3-1 systemet til 3-5-2. Og det er sket med stor succes. Siden systemskiftet har holdet hentet syv sejre i træk. Faktisk er de ni seneste ligakampe vundet.

Savner gennembrudsstyrke

Ståle Solbakken var skuffet efter forårspremieren og 0-1 nedturen mod Esbjerg. Det var et nederlag, der gav flere spørgsmål end svar.

- Vi har et godt grundspil, men vi savner gennembrudsstyrke. Den sidste pasning er for dårlig. Og så skal vi være skarpere i de to felter. Der er ikke plads til at lave dumme defensive fejl, som vi så mod Esbjerg.

- Men vi har før vist, vi kan hive os op til de store kampe. Vi ved, at Celtic har et højere tempo i kroppen end os. Men vi taber sjældent hjemmekampe og har besejret mange gode hold i Parken, hvor det er 50-50.

- Jeg vil være skuffet, hvis vi ikke vil dominere kampen i perioder. Vi skal have vores momenter i opgøret. For os er det helt afgørende, at kampen lever, når vi skal til Skotland i næste uge.

- 0-0 vil være et fint resultat, pointerer Ståle Solbakken, der allerede har afskrevet Viktor Fischer til returkampen i næste uge.

FCK er kun én gang gået videre fra knockout fasen i foråret. Det var i 2017, da Ludogorets blev besejret. Siden røg FCK ud til Ajax.

- For vores selvforståelse betyder det meget, hvis vi kan komme videre. Vi kan godt besejre Celtic over to kampe. Men det kræver, at vi er helt på toppen i begge kampe, mener han.

