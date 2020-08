Ståle nægter at sælge Falk

KÖLN (Ekstra Bladet): Rasmus Falk stod træt, udmattet på bare fødder med en energidrik i den ene hånd og et trist smil på læben.

Midtbanekreatøren var fattet, men han var også skuffet.

For FCK var virkelig så tæt på. Og så endte den første danske europæiske semifinale i 29 år alligevel så langt væk til sidst.

Selv om midtbanekreatøren har valgt de helt store kampe – mod Istanbul i sidste uge og mandag aften mod FCK – til at vise sig frem, så var han på en gang præget af både stolthed og enorm skuffelse.

- Jeg er utrolig glad for at være i FCK, men jeg skal ikke være i klubben for evigt. Kun Stephan Andersen har været længere i klubben end mig, siger Rasmus Falk, der har vist sig frem internationalt, så der med sikkerhed vil dukke købstilbud op i Ståle Solbakkens indbakke de kommende måneder.

Rasmus Falk leverede en vanvittig præstation mod Manchester United. Han kan vente tilbud fra udenlandske klubber i transfervinduet, men Ståle Solbakken nægter at sælge ham. Foto: Wolfsgang Rattay Ritzau Scanpix

Bliv ét år mere

Men Rasmus Falk skal ikke forvente at få løbepas fra FCK denne sommer

Ståle Solbakken trækker i hvert fald håndbremsen i forhold til at sælge profilen allerede nu.

- Rasmus leverede en outstanding præstation mod United. Men vi kan ikke sælge hele holdet. Han må indstille sig på at spille ét år mere i FCK, siger Ståle Solbakken efter FC København er færdige på den europæiske scene med 0-1 nederlaget til Manchester United.

Rasmus Falk drev gæt med to United-spillere og leverede et sublimt oplæg til Jonas Wind i anden halvleg af den ordinære spilletid. Men Wind valgte at spille videre til Bryan Oviedo i stedet for selv at afslutte.

- Det er lidt en tom fornemmelse. Vi leverede så stor en præstation, og så var det alligevel ikke helt nok. Så det er en form for skuffelse og stolthed, jeg står med lige nu, sammenfatter Rasmus Falk.

Falken var flyvende og boltrede sig på de to kanter. I modsætning til Superligaen, så er der ofte mere plads i de store europæiske kampe.

- Det lykkes med at gå forbi modstanderne. Vi havde også vores chancer og spillede i lange perioder lige op med et hold, der har været blandt verdens fem-syv bedste siden genstarten efter coronakrisen, fastslår Rasmus Falk.

Ole Gunnar Solskjær fik en kort snak med Ståle Solbakken efter pladsen i semifinalen var sikret. Manchester United-træneren var imponeret over Rasmus Falks præstation. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Solskjær imponeret

Ole Gunnar Solskjær, Manchester Uniteds manager, var tydeligvis også imponeret over, hvad han så på grønsværen fra Rasmus Falk, der i perioder spillede som han ejede det hele.

- Falk leverede en fantastisk præstation. Uanset om han spillede til højre eller venstre, gav han os problemer. Han var den spiller, der skabte de største chancer for FCK, roser Ole Gunnar Solskjær, der glæder sig over pladsen i semifinalen.

Den spilles første søndag, hvor modstanderen er enten Wolverhampton eller Sevilla.

