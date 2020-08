Ståle røber 'meget seriøse' tilbud

Johan Lange kunne ikke sige nej og smuttede ud ad bagdøren, da Premier League klubben fra Aston Villa ringede på.

Bliver Ståle Solbakken næste mand ud ad fordøren fra Parken efter de mange succesrige år, nordmanden har ledet klubben?

For nylig følte han i hvert fald trang til at meddele, han havde fået flere tilbud den senere tid.

Men FCK-fansene behøver ikke frygte, Ståle Solbakken går samme vej i nærmeste fremtid.

Overfor Ekstra Bladet forsikrer FCK-manageren og cheftræneren, at han slet ikke har planer om at forlade den klub, han nu har stået i spidsen for i to lange perioder. Først fra 2006 til 2011. Og igen fra 2013 og med en aftale, der udløber i 2023.

FCK-cheftræneren og manageren har kontrakt til 2023. Nu er familien kommet til Danmark og han har ikke planer om at smutte fra FCK her og nu. Foto: Lars Poulsen.

Ikke øverste hylde

Hvor mange tilbud har du konkret modtaget?

- To-tre meget seriøse tilbud.

Har du været fristet?

- Nej.

Hvorfor?

- Det er job, hvor jeg skal lave det samme, som jeg laver i FCK. Det er klubber på samme niveau som FCK.

Har de jobtilbud ikke været på en højere hylde?

- Måske ét af dem på en højere hylde nationalt. Men ikke i et internationalt perspektiv.

Johan Lange fik noget på en højere hylde. Vil du være fristet af et job på det niveau?

- Det kan jeg ikke sige, jeg ikke vil. Men jeg har slet ikke fået tilbud fra klubber på det niveau.

Ståle Solbakken slår fast, at der skal noget ekstraordinært til, før han overvejer at forlade FCK på nuværende tidspunkt. Foto: Lars Poulsen.

Skal være ekstraordinært

Du har sagt, når du forlader FCK, skal klubben befinde sig i en god position. Er klubben det nu?

- Vi har opbygget en god spillergruppe. Forfatningen i truppen er god. Men Jeg har ingen planer om at rejse nu.

- Det sker kun, hvis der kommer noget ganske ekstraordinært, hvis det skal ske nu. Men med Johan Langes afgang skal vi have set på tingene på den front. Der er et hul vi skal lukke.

- Og så føler jeg ikke tidspunktet for at rejse er det rigtige nu. Jeg har tre år tilbage af min kontrakt, er fortrøstningsfuld og har fået familien til København.

Er kontrakten til 2023 din sidste i FCK?

- Det ved man aldrig. Jeg troede også, den forrige aftale var den sidste. Så det er svært at spå om fremtiden.

Sådan kan de stille op Sådan kan de stille op FCK 4-4-2 K.J. Johnsson G. Varela V. Nelsson A. Bjelland N. Boilesen P. Biel R. Mudrazija C. Zeca R. Falk M. Kaufmann J. Wind Istanbul Basaksehir: 4-2-3-1 F. Mert J. Caicara M. Skrtel A. Epureanu G. Clicy E. Visca T. Mahmut D. Aleksic E. Crivelli I. Can D. Ba

Dem skal FCK passe på Martin Skrtel Den 35-årige stopper med en fortid som Daniel Aggers makker i Liverpool, har ikke glemt, hvad det handler om. Han er stadig en stor trussel i begge felter i kraft af sin enorme fysiske styrke. Irfan Can Kahveci Den 25-årige midtbaneprofil var et stærkt kort i de to klubbers første opgør. Han scorer måske ikke så mange mål, men han har et fantastisk venstreben, som FCK-spillerne skal være på vagt overfor. Danijel Aleksic Serberen scorer ikke mange mål, når man tænker på hans offensive kvaliteter. Han er skudfarlig, hurtig og en meget udfordrende type. Demba Ba Den aldrende senegalesiske bomber er på vej mod 36, men han har ikke glemt vejen til målet. I kraft af sin enorme fysiske styrke vinder han mange dueller i modstanderens felt. 13 mål i sæsonen gjorde ham til klubbens topscorer. Enzo Crivelli Franskmanden er en gennembrudsfarlig og skudstærk type, der er meget dynamisk i sit spil. Han optræder oftest fra en kantposition, hvorfra han i sæonen scorede 11 træffere.

