Står bag Schmeichel-shitstorm: Nu taler han

Den tjekkiske journalist Jiří Hošek er havnet i en shitstorm efter opsigtsvækkende kritik af Kasper Schmeichel. Nu forklarer vicechefredaktøren fra mediet Seznam Zprávy sig over for Ekstra Bladet

Det var slet ikke meningen, at det skulle komme hertil.

Opgaven lød simpel og ufarlig, da journalisten Jiří Hošek i sidste uge takkede ja til at stille skarpt på fodboldklubben Leicester.

Slavia Prag ville bringe en tv-optakt før torsdagens europæiske møde mellem de to hold, og da Hošek jævnligt arbejder med Premier League og har sin egen podcast om engelsk fodbold, lå den lige til højrebenet.

Ikke i sin vildeste fantasi havde han forestillet sig, hvad kaos det ville føre med sig.

Det ved han nu.

Flere opsigtsvækkende kommentarer om Kasper Schmeichel i tv-indslaget har sendt Hošek ud i en international mediestorm. Og særligt i den engelske presse går bølgerne højt.

Det sagde Hošek om Schmeichel - Han er en målmand, der har haft problemer med en sund livsstil. - En hård manager, som foretrækker atletiske spillere, vil formentlig have Schmeichel til at smide fem eller 10 kilo. - Så vidt jeg ved, er Schmeichel den eneste Premier League-keeper, der under sin trøje bærer et korset. Kilde: Slavia Prags tv-optakt 'Leicester loading'

Jiří Hošek ses her under interviewet om Leicester og Kasper Schmeichel. Foto: Screendump/Slavia Prags tv-optakt' Leicester Loading'

Midtpunkt i stormen

Siden interviewet blev bragt mandag, har Hošek, der bærer titlen som vicechefredaktør på det tjekkiske medie Seznam Zprávy, forsøgt at søge i læ og præcisere sine holdninger og hovedbudskaber.

Han mener, at tv-indslaget bærer præg af en redigering, der efterlader et ufuldstændigt billede.

Ekstra Bladet har talt med Hošek, som stadig er chokeret over, at han er endt i denne situation.

- Det er bizart, og det reflekterer den verden, vi lever i. Jeg er både rasende og ked af det. Alt dette er virkelig noget, som ikke fortjener denne type opmærksomhed. Det er udtryk for, at helheden går tabt, når man fokuserer på små detaljer, og at standarden for måden, vi fra land til land kommunikerer, er vidt forskellig.

Kasper Schmeichel anses for at være en af de bedste målmænd i Premier League, og kritikken fra tjekkisk side har skabt masser af overskrifter i England. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Konfrontation: Forklarer kritikken - I interviewet siger du, at Schmeichel har haft problemer med en sund livsstil. Hvad bygger du den påstand på? - Det er med baggrund i tidligere billeder af Kasper Schmeichel. Han var i lang tid lettere overvægtig. Jeg indrømmer, at han har tabt sig en masse i de seneste år. Jeg ved, at den tidligere Leicester-manager Claudio Ranieri ændrede en masse i positiv retning i forhold til holdets kostplaner, da han var i klubben. Det er også offentlig kendt, siger Hošek. - Du fortæller, at han efter din opfattelse må være den eneste målmand i Premier League, som bruger korset. Hvordan ved du, at han bruger det? - Det stammer fra en gammel snak, jeg havde med Petr Cech (tidligere Chelsea- og Arsenal-keeper, red.) i 2017. Det var ham, der fortalte det til mig.

Gav masser af ros

Hošek kunne selvfølgelig have undladt at komme med kritikken. Men han påpeger, at det ikke er et angreb på Schmeichel. Kommentarerne skal ses i det lys, at det på allerhøjeste niveau handler det mere og mere om de bittesmå detaljer.

- Jeg roste Kasper Schmeichel rigtig meget. Jeg påpegede, at det måske ville gavne ham, at være i endnu bedre forfatning. Jeg mente det ikke som nedgørende kommentarer om hans krop. Det er tale om graden af detaljer, som kan blive misforstået i det store billede, siger han.

Af samme grund ønsker tjekken hverken at trække i land eller fortryde sine udmeldinger. Men han er ked af, at kritikken har overhalet de mange roser, han kastede efter danskeren.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Kasper Schmeichel var senest i aktion for Leicester i 3-1-sejren over Liverpool, hvor den danske målmand stod en stor kamp. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

- Jeg har ikke haft noget som helst med redigeringen af indslaget at gøre. Jeg vil gætte på, at 98 procent af det, jeg sagde om Leicester, var fyldt med anerkendelse. Men efterfølgende kan man se, at det er redigeret voldsomt. Kameravinklen skifter, og sætningerne er ikke sagt sammenhængende, siger Hošek

Slavia Prags bestyrelesformand Jaroslav Tvrdik har senest beklaget, at indslaget kunne tolkes provokerende, men Hošek mener ikke, at fejlen ligger hos ham.

- Hvis jeg blev spurgt, om jeg ville undskylde, er svaret nej. Men jeg ville understrege, at det er meget vigtigt at se kommentarerne i det fulde billede, siger Hošek.

