Stage: Jeg svigtede

PARKEN (Ekstra Bladet): Pieros Sotiriou var skiftet til FC Astana, Michael Santos sad ude på bænken, så det kunne kun blive Jens Stage, der skulle sparke det straffespark, som FCK fik tilkendt efter hjælp fra VAR.

Ryan Christie havde hånd på bolden, den russiske dommer Sergei Kanasev så det ikke. Han måtte have hjælp fra VAR til at dømme straffespark.

Her ramte Jens Stage stolpen og derved fik FCK ikke sejren i opgøret mod Celtic.

FCK har brændt mange straffespark i denne sæson i Europa, hvor det kostede en playoff kamp til Champions League, da de tabte til Røde Stjerne i august.

- Jeg er ked af, jeg brændte det straffespark. Jeg håbede, jeg kunne have skaffet os sejren. Men nogle gange må man bare bide i det sure æble. Og det må jeg så gøre efter det brændte straffespark, siger 23-årige Jens Stage.

Øjeblikket, hvor Jens Stage brænder på sit straffespark. Foto: Lars Poulsen.

Til trods for nedturen fra 11-meterpletten er Jens Stage alligevel fortrøstningsfuld forud for returkampen i næste uge:

- Selvfølgelig er jeg rigtig ked af det over for mine holdkammerater. Jeg må bare klø på. Og så må jeg vise søndag og på torsdag mod Celtic, at jeg brænder for at vinde, påpeger han.

Hvad bliver den store udfordring mod Celtic.?

- Ikke at starte fodboldkampen som vi gjorde her i Parken. Det er vigtigt for os, vi rammer et passende spændingsniveau, og at vi er klar fra start. Og vi skal også have den coolness, som vi fandt i anden halvleg.

Kom Celtics fysiske styrke bag på jer?

- Her burde jeg jo nok svare nej. Det gjorde den som sådan ikke, for vi vidste jo, hvad de kom med. De pressede os massivt fra start. Det var mærkeligt at mærke på egen krop, at de var over det hele. Vi skulle have været skarpere fra start, erkender han.

