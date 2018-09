Stenrig FCK-modstander i knibe - må ikke købe stjerner

Zenit Skt. Petersborg er ramt af UEFA's regler om Financial Fair Play og har derfor svært ved at hente de helt store navne til Rusland

Zenit kommer til København med spillere som Claudio Marchisio, Branislav Ivanovic og Artem Dzyuba, men der er ikke samme stjernestøv over det russiske hold, som senest det var i Danmark.

For fem år siden sendte den russiske storklub FC Nordsjælland ud af Champions League-kvalen med folk som Hulk, Danny, Axel Witsel og Andrei Arshavin på holdet.

Zenit har pengene til at købe de store stjerner, men er ramt af UEFA’s Financial Fair Play-regler.

- De har ikke været i Champions League i nogle år, så selv om de nærmest har ubegrænsede midler på grund af Gazprom, kan de ikke bruge dem, da de ikke må bruge flere penge, end de tjener.

- Og Zenit tjener næsten ingen penge, så selv om det ikke er noget problem at betale lønninger, er de pressede af Financial Fair Play, siger Toke Theilade, der er ekspert i russisk fodbold og arbejder professionelt med spil på odds.dk.

Zenit var i problemer mod både Dinamo Minsk og Molde, men klarede sig videre til Europa Leagues gruppespil, hvor FCK er første opgave. Foto: Dmitri Lovetsky/AP

De seneste sæsoner har været hårde for Zenit, der ellers er den klub i Rusland med de største økonomiske muskler.

Men pengene er i høj grad blev brugt på argentinere, der ikke har levet op til forventningerne.

Det har har Moskva-klubberne CSKA, Spartak og Lokomotiv udnyttet og snuppet mesterskabet de seneste år.

- Zenit har underpræsteret, men de er Ruslands svar på FCK. Det vigtigste for dem er at vinde mesterskabet igen og komme tilbage i Champions League, siger Toke Theilade, der dog ikke af den grund forventer, at træner Sergei Semak nedprioriterer Europa League:

- Der er kun 30 kampe i ligaen, så de bliver ikke overbelastede. Jeg er ret sikker på, at de går videre som nummer et i puljen, og Zenit vandt UEFA Cup’en i 2008, så de har en historik.

- Det er også vigtigt for dem at gøre det godt i Europa, så de nemmere kan hente spillere og også få solgt spillere for store penge. Det er det ikke helt nok, at du gør det godt i Rusland.

Zenit Skt. Petersobrg er kommet godt fra land i ligaen med 19 ud af 21 point, og selv om det ikke altid har været prangende, er troende vendt tilbage i zarens by.

- Semak er en stor legende, og fansene er vilde med ham. Han repræsenterer det, som folk synes, at Zenit skal stå for.

- Der har været år med en masse udenlandske trænere og spillere, og det er ikke Skt. Petersborg-ånden. Det har været frustrerende for folk at se dem købe stjerner for millioner af euro og så få så lidt ud af det, siger den russiske fodboldekspert Toke Theilade til Ekstra Bladet.

Zenit Skt. Petersborg vandt i sidste sæson sin Europa League-gruppe med 16 point, inden de i 1/8-finalen tabte knebent til Red Bull Leipzig.

