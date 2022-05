Stjernen gik amok: - Fucking korruption!

Der var ikke meget at glæde sig over som West Ham-spiller eller -fan torsdag aften efter 1-0-nederlaget i Frankfurt.

Håbet om et comeback efter det første nederlag (2-1-) hjemme i London fik et skud for boven allerede efter godt et kvarters spil, hvor Aaron Cresswell blev vist ud.

Og da Frankfurt så kort efter scorede til 1-0, var det for alvor op ad bakke for David Moyes' tropper - den rutinerede træner måtte såmænd også selv en tur i omklædningsrummet, da han i frustration sparkede bolden væk.

Så kampens spanske dommer, Jesús Gil Manzano, var ikke i høj kurs hos West Ham-spillerne - især ikke stjernen Declan Rice, der på vej mod omklædningsrummet lige lod Gil vide, hvad han mente om dennes præstation.

- Det er så ringe - hele aftenen har det været så ringe. Hvordan kan du være så dårlig?

- Helt ærligt, så er du sikkert blevet fucking betalt. Fucking korruption, skreg anføreren efter dommeren.

Rice luftede også sin frustration over for rettighedshaverne BT Sport efter kampen, hvor han forklarede, at det kendelserne generelt og ikke det røde kort, der fik bægeret til at flyde over.

- Udvisningen var formentlig god nok, men mange af de andre kendelser var ringe i aften.

- Dommeren så ud til at lade alle kendelser gå deres vej. Når man har nogen imod sig, kan du ikke gøre meget, konstaterede han.

Træner Moyes havde dagen derpå haft mulighed for at se sin anførers udbrud, men han ville alligevel ikke klandre Rice for noget.

- Det viser blot, hvor meget vores spillere går op i det.

- Vi gik allesammen meget op i det i aftes. Vi følte, at vi var blevet behandlet ret dårligt, og så sker sådan noget her.

- I fodbold er der mange følelser, så med mindre du står midt i det, så kan folk mange gange have svært ved at forstå, hvordan det føles, siger David Moyes.

Hvis ellers han har fået styr på følelserne, kan han sammen med Rice og de andre spillere se Frankfurt spille Europa League-finale mod Rangers 18. maj i Sevilla.

