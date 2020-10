Stjernen ku' ikke dy sig efter FCK-ydmygelse

Det har gjort ondt langt ind i sjælen på Pilou Asbæk torsdag aften, da FC København missede den oplagte chance for at kvalificere sig til Europa League-gruppespillet.

Skuespilleren er indædt FCK-tilhænger - og dermed også forkælet med europæiske gruppespil over en lang årrække.

Det bliver det ikke til i år, og sæsonstarten har været så ubehagelig for de mangedobbelte mestre, ja man har sågar tabt i Parken til Brøndby, at en større forsamling af utilfredse fans tog opstilling i en form for protest udenfor Parken efter kampen torsdag.

Der var Asbæk ikke.

Han kunne til gengæld se sin gode ven og kollega fra Game of Thrones, Nikolaj Coster-Waldau, en anden stor fodboldfan, sende en sød lille hilsen på Twitter efter kampen.

Der gik ikke så længe, før svaret kom.

- Synes 2020 har budt på nok uhyrligheder!! Men det her mål (og så en hovedrystende emoji) @brondbysupport slipper for undertegnet. God vind med @LUFC, skriver Asbæk med reference til Leeds United, der er Coster-Waldaus foretrukne klub.

