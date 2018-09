Stjernetræner stiktosset: Spillere taget på fersk gerning inden storkamp

Der var rent sportsligt nok at se til for Ralf Rangnick, efter hans tropper fra RasenBallsport Leipzig havde tabt Europa League-premieren torsdag med 2-3 hjemme til sponsor-vennerne fra Red Bull Salzburg.

Men den nu 60-årige Rangnick havde noget andet for øje.

En rød klud kan man vel tillade sig at kalde det.

- Det er fuldstændig perverst, at vi rejser rundt i Europa i tre måneder for at kvalificere os til turneringen, og så har vi spillere, der ikke tager det alvorligt, tordnede han på fredagens pressemøde forud for weekendens Bundesliga-runde.

Årsagen var den episode, der udspillede sig op til kampen torsdag aften i Leipzig.

Norid Mukiele og Jean-Kevin Augustin var væk. Resten af truppen skulle i gang med at varme op, men de to spillere var hverken i omklædningsrummet eller på toilettet.

De blev fundet på udskiftningsbænken i færd med at spille på deres mobiltelefoner.

Det skrev den tyske avis Bild efterfølgende.

Det kostede nogle minutter af opvarmningen, men begge spillere var alligevel at finde i startopstillingen.

Leipzig kom bagud 2-0 i løbet af de første 45 minutter, og så flåede Rangnick de to samt Bruma ud i pausen. Hvorvidt deres lille stunt inden kampen havde noget med det at gøre, kan man kun gisne om.

Men det fyldte hos Rangnick bagefter. Og det får konsekvenser.

- Jeg kan stadig ikke tro det. Vi har nogle klare regler for, hvordan vi skal optræde, men de er blevet ignoreret. Det her har noget med holdning og mentalitet at gøre. Vi har allerede haft fokus på det. Jeg troede bare, vi var kommet videre, sagde cheftræneren.

Han blev bakket op af danske Yussuf Poulsen, der kort konstaterede efter kampen:

- Vi havde spillere, der ikke gav sig 100 procent, sagde landsholdsspilleren uden at sætte navn på.

Søndag venter en pokkers vigtigt Bundesliga-kamp ude mod Eintracht Frankfurt. RB Leipzig har fået en alt andet end tilfredsstillende start på sæsonen med blot fire point i de første tre kampe. Taber de til Frederik Rønnows hold, samles der endnu flere mørke skyer over klubben.

Se også: Pepe tog røven på danske Patrick efter kampen

Se også: Lavede en 'Mel Gibson' på FCK-profil i Parken

Se også: Bravo FCK: Hverken hvidvask eller danske bank ...

Se også: Undrer sig inden historisk Europa Cup-kamp: Det er uheldigt

FIFA Ultimate Team er i luften: Sådan bliver du rig - hurtigt

Tyveri, utroskab og forsvar af hooligans: Kontroversiel kæmpe kommer til Danmark

Skråsikker Tøffe: Derfor vil Brøndby og FC Midtjylland overhale FCK