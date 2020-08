Stor FCK-frustration: Han har ikke power

- Vi har respekt for Jesper Møller, men han har ikke power til at trumfe tingene gennem UEFA, mener Ståle Solbakken, der er dybt frustreret over manglende tilskuere i Parken

Ståle Solbakken og hele FCK-organisationen er dybt skuffede og frustrerede over, at UEFA ikke har tilladt tilskuere til returkampen mod Istanbul Basaksehir onsdag i Parken.

- Ingen, hverken tyrkerne eller andre, havde sagt noget som helst til, hvis der blev lukket 10.000 tilskuere i Parken. Vi har spillet flere kampe i Parken, hvor tingene er under kontrol med tilskuere. Smitten er under kontrol i Danmark. Jeg forstår godt argumenterne i områder, hvor smitten er stor.

- Jeg synes, det er en mærkelig beslutning, UEFA har truffet. Det er skuffende og er slet ikke sportsligt retfærdigt. Det er ulige konkurrencevilkår, det foregår på, siger Ståle Solbakken til Ekstra Bladet.

Derved henviser han til, at FCK spillede i marts i Istanbul – lige før coronaen lukkede ned – den sidste kamp med tilskuere.

DBU’s formand, Jesper Møller, er jo medlem af UEFA’s Excecutive Committee. Har I brugt ham i den her situation?

- Vi har respekt for Jesper Møller, men jeg tror ærlig talt ikke, han har den power der skal til for at forandre de ting her.

- UEFA har truffet en nem og principiel beslutning. Men det virker ikke som en retfærdig beslutning, påpeger Ståle Solbakken.

Kan skrive historie

Ståle Solbakken kan faktisk skrive FCK-historie, hvis det lykkes at besejre de nykårede tyrkiske mestre og kvalificere sig til Europa League-kvartfinalen.

Det vil være første gang i FCK-historien, at klubben er blandt de sidste otte i Europa.

- Istanbul Basaksehir er favoritter, det må vi erkende.

- Det bliver helt afgørende vi får den rigtige balance på holdet. Vi skal være påpasselige og være opmærksomme på kontramål mod os. Scorer de ét, skal vi lave tre.

- Derfor skal vi være defensivt bundsolide. Vi vil være glade for, hvis det langt hen i kampen stadig står 0-0, siger Ståle Solbakken, der sammen med sine spillere skal indhente 0-1 nederlaget fra det første opgør.

Sportsminister i privatfly

De tyrkiske mestre fra Istabul Basaksehir giver den fuld gas i København i forbindelse med den afgørende returkamp om en plads i Europa League-kvartfinalen.

Tyrkerne har således bestilt hele 75 værelser på Tivoli Kongreshotellet i det centrale København, hvor delegationen skal holde til under opholdet i Danmark.

Spillertruppen landede tirsdag i en privat chartret maskine fra Turkish Airlines. Onsdag lander den tyrkiske ungdoms- og sportsminister Mehmet Muharrem Kasapoglu i en privatmaskine sammen med præsidenten for det tyrkiske fodboldforbund, Nihat Özdemir.

Den tyrkiske delegation rejser først retur til Tyrkiet i løbet af torsdagen.

Sådan kan de stille op Sådan kan de stille op FCK 4-4-2 K.J. Johnsson G. Varela V. Nelsson A. Bjelland N. Boilesen P. Biel R. Mudrazija C. Zeca R. Falk M. Kaufmann J. Wind Istanbul Basaksehir: 4-2-3-1 F. Mert J. Caicara M. Skrtel A. Epureanu G. Clicy E. Visca T. Mahmut D. Aleksic E. Crivelli I. Can D. Ba

Dem skal FCK passe på Martin Skrtel Den 35-årige stopper med en fortid som Daniel Aggers makker i Liverpool, har ikke glemt, hvad det handler om. Han er stadig en stor trussel i begge felter i kraft af sin enorme fysiske styrke. Irfan Can Kahveci Den 25-årige midtbaneprofil var et stærkt kort i de to klubbers første opgør. Han scorer måske ikke så mange mål, men han har et fantastisk venstreben, som FCK-spillerne skal være på vagt overfor. Danijel Aleksic Serberen scorer ikke mange mål, når man tænker på hans offensive kvaliteter. Han er skudfarlig, hurtig og en meget udfordrende type. Demba Ba Den aldrende senegalesiske bomber er på vej mod 36, men han har ikke glemt vejen til målet. I kraft af sin enorme fysiske styrke vinder han mange dueller i modstanderens felt. 13 mål i sæsonen gjorde ham til klubbens topscorer. Enzo Crivelli Franskmanden er en gennembrudsfarlig og skudstærk type, der er meget dynamisk i sit spil. Han optræder oftest fra en kantposition, hvorfra han i sæonen scorede 11 træffere.

