Stor fiasko for Schmeichel og Leicester

Premier League-holdet Leicester spiller Conference League efter nytår.

Torsdag tabte holdet 2-3 hos Napoli efter en underholdende duel om andenpladsen i gruppen, som Lokomotiv Moskva vandt efter en 1-0-sejr hos polske Legia Warszawa.

Lokomotiv og Napoli går videre til Europa Leagues slutspil, mens Leicester skal møde en toer fra Conference League-gruppespillet.

Det kan blive danske Randers FC. Det afgøres i en lodtrækning mandag.

Målene flyver ind på Kasper Schmeichel og co. i denne sæson. Torsdag lukkede Leicester tre mål ind. Foto: Ciro De Luca/ Ritzau Scanpix

Kasper Schmeichel var som vanligt mellem stængerne for Leicester, mens Jannik Vestergaard ligesom en stribe holdkammerater sad over med sygdom.

Napoli fik en drømmestart på opgøret, da kantspilleren Adam Ounas efter fire minutter sparkede holdet på 1-0.

Midtvejs gennem første halvleg blev udeholdet udspillet, da angriberen Andrea Petagna serverede en nem scoring for fødderne for Elif Elmas efter et hurtigt og direkte opspil.

Napoli virkede ovenpå, men Leicester svarede tilbage to gange inden for kort tid omkring den halve times spil.

Først reducerede den rutinerede forsvarspiller Jonny Evans efter et frisparksindlæg og lidt tilfældigheder, og kort efter udlignede det unge talent Kiernan Dewsbury-Hall med et flot spark.

Napoli havde brug for en scoring, og den faldt efter 53 minutter. Igen spillede Napoli hurtigt forbi Leicester-spillerne, der stod stille, da backen Giovanni Di Lorenzo slog et fladt indlæg, som Elmas sendte i nettet til 3-2.

Foto: Alberto Pizzoli/ Ritzau Scanpix

Leicester forsøgte at presse på, men hjemmeholdet holdt fast og kørte sejren hjem.

Andetsteds vandt Brian Priskes Antwerp med 1-0 over Olympiakos, men slutter sidst i sin gruppe og er færdige i Europa.

Den tidligere FC Midtjylland-angriber Alexander Sørloth scorede det sidste mål i Real Sociedads 3-0-sejr over PSV, der sender det spanske hold videre i Europa League og PSV i Conference League.

