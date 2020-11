Stor uenighed om Kjær: Exceptionel og dårligst

Der kan være nok at se til, når journalister uddeler karakterer efter fodboldkampe.

Når 22 mand plus det løse skal bedømmes efter en skala, kan der ofte snige sig nogle bemærkelsesværdige - og i visse tilfælde decideret misvisende - karakterer ind.

Tag nu bare den danske landsholdsanfører torsdag aften. Simon Kjær hjalp AC Milan til et enkelt point på udebane mod franske Lille via 1-1, men der var ganske forskellige meninger om danskerens præstation.

Simon Kjær dirigerede som vanligt for AC Milan. Foto: PASCAL ROSSIGNOL/Ritzau Scanpix

Den vikarierende AC Milan-træner Daniele Bonera, som stod med ansvaret på grund af corona blandt de øvrige trænere, var for eksempel begejstret over indsatsen.

- Simon er en sikkerhed. Han er exceptionel. Det samme kan siges om Gabbia (Simon Kjærs makker Matteo Gabbia, red.). Vi er meget tilfredse, når der bliver brug for ham. Han er altid effektiv.

- Vi er meget tilfredse med den duo i aften, lød det fra Daniele Bonera.

Helt så imponeret var en journalist på den store franske avis L'Equipe ikke. Her får ingen AC Milan-spillere dårligere karakter end Simon Kjær, der ligesom holdkammeraterne Ante Rebic, Jens Petter Hauge og Hakan Çalhanoğlu må nøjes med 4/10.

Simon Kjær i duel med Lilles angriber Jonathan David. Foto: DENIS CHARLET/Ritzau Scanpix

Den italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport har muligvis en del af forklaringen på den blandede bedømmelse af danskeren.

Avisen tildeler Kjær karakteren 6/10, men skriver samtidig, at det eneste tidspunkt hvor koncentrationen var væk, var ved Lilles scoring, hvor Simon Kjær ikke var tæt på nogen modstander.

- Resten (af kampen, red.) var med den sædvanlige sikkerhed, lyder det i bedømmelsen af Kjær.

Det er dog noget af en tilnærmelse at klandre den danske landsholdsspiller for den franske scoring, som det fremgår af tv-klippet øverst i artiklen.

Med det ene point er AC Milan nummer to i puljen med syv point. Et færre end netop Lille og et flere end Sparta Prag. Celtic har udspillet sin rolle i samme pulje med blot et enkelt point.

