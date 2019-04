Storartet kasse: Forrygende dansker-fest

Daniel Wass fik en hovedrolle, da Valencia torsdag aften vandt 3-1 ude over Villarreal og tog første stik i kvartfinalen af Europa League mellem de to spanske mandskaber.

Wass scorede til 2-1 i kampens overtid, da han mødte bolden i feltet og dundrede den op i hjørnet med et fremragende spark.

Det så ud til at blive kampens sidste scoring, men Valencia-spillerne mente åbenbart ikke, at det var nok med en føring på en enkelt pind, inden de to hold tørner sammen i returkampen i næste uge.

For få sekunder senere sørgede Gonçalo Guedes for, at gæsterne kom på 3-1 med sit andet mål i kampen.

Dermed har Wass og Valencia et særdeles fordelagtigt udgangspunkt inden returkampen på egen bane næste torsdag.

Den samlede vinder af de to kvartfinaler skal i semifinalen møde enten Arsenal eller Napoli. I den første kamp mellem de to hold tog englænderne en sejr på 2-0.

I London startede værterne som lyn og torden og kom på 1-0 efter et kvarter, da Aaron Ramsey efter et klassisk Arsenal-opspil med flere korte afleveringer og en stikning ind i feltet sparkede bolden i mål.

Ti minutter senere stod der 2-0. En vaks Lucas Torreira udnyttede en vag Napoli-aflevering til at opsnappe bolden cirka midt på italienernes banehalvdel.

Det blev kampens sidste scoring, selv om der var chancer til flere træffere i begge ender i løbet af anden halvleg.

I Portugal var der mere skarphed, eftersom Benfica og Eintracht Frankfurt begge foldede sig ud i en forrygende målfest. Hjemmeholdet vandt 4-2, men var også hjulpet godt på vej af en udvisning til gæsternes franske forsvarer N'Dicka tidligt i kampen.

Den sidste af de fire kvartfinaler blev spillet i Tjekkiet og havde også dansk islæt på banen.

Andreas Christensen fik fuld spilletid for Chelsea mod Slavia Prag og hjalp favoritterne til en snæver 1-0-sejr. Målet faldt til allersidst og blev signeret af Marcos Alonso.

