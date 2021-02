Storklubber i kæmpe drama

Pierre-Emerick Aubameyang indtog torsdag en velkendt rolle for Arsenal.

Stjerneangriberen endte som den helt store helt, da han med to mål - hvoraf det ene var til slutresultatet - havde en afgørende finger med i London-klubbens avancement i Europa League.

Det skete med en 3-2-sejr over Benfica, som dermed blev sendt ud med et samlet nederlag på 3-4 i 16.-delsfinalerne.

Aubameyangs sidste scoring til 3-2 faldt med få minutter tilbage af den ordinære spilletid og blev altså vital for Arsenal. 2-2 havde sendt det engelske ud på reglen om udebanemål.

Med den vigtige scoring sørgede Aubameyang formentlig også for, at hans holdkammerat Dani Ceballos kan sove lidt mere roligt de næste par dage.

En kæmpe bommert af spanieren resulterede således i, at Benfica kom foran 2-1. Ceballos gik et kvarter inde i anden halvleg helt skævt af et langt udspark af Benficas målmand og kom til at sende bolden mod sit eget mål.

Benficas Rafa Silva opsnappede bolden, driblede forbi Arsenal-keeper Bernd Leno og sparkede den i et helt tomt mål.

Inden da havde Pierre-Emerick Aubameyang først sendt Arsenal på 1-0, hvorefter Diogo Goncalves udlignede til 1-1.

Kieran Tierney fik udlignet til 2-2 kort efter Rafa Silvas mål, men Arsenal manglede altså endnu et mål. Først efter et længerevarende pres i slutfasen kom det så via Aubameyangs pande.

Eirik Ulland Andersen åbnede scoringen, da Molde chok-sejrede mod Hoffenheim - og nu er videre i Europa League. Foto: Ralph Orlowski/Ritzau Scanpix

Hoffenheim, der var uden en skadet Robert Skov, er noget overraskende færdig i Europa League.

Det tyske hold var oppe mod Molde. Den første kamp mellem de to hold endte 3-3, men nordmændene var skarpest torsdag og gik videre med en 2-0-sejr i Tyskland.

En anden favorit, Napoli, faldt også mod forventning, da italienerne blev slået sammenlagt ud af Granada.

Rasmus Nissen Kristensen og Red Bull Salzburg røg også ud efter et samlet nederlag til Villarreal på 1-4.

Torsdag opgør mellem de to hold endte med en 2-1-sejr på hjemmebane til spanierne.

Reddet af gongongen i skandale-sag

Stor mystik: Dansk stjerne uden aftale