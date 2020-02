Stort comeback: Jeg har savnet Parken

Uanset om han er på banen eller bænken, bliver torsdag aften noget ganske særligt for Ragnar Sigurdsson.

Han vender tilbage til Parken. Tilbage på den bane, hvor han har haft så mange gode minder fra to et halvt år i FC København.

- Gensynet med Parken har jeg virkelig glædet mig til længe. Og det vil selvfølgelig være noget særligt, hvis jeg skal spille i så stor en kamp. Min form er fin og jeg er klar til udfordringen, siger Ragnar Sigurdsson.

Det er mere end seks år siden, han spillede sin seneste kamp i Parken. Det var 10. december 2013, da FCK tabte 0-2 til Real Madrid i Champions League.

Torsdag aften kan islændingen få comeback efter en rejse, der har ført ham til vidt omkring: Krasnodar, Fulham, Rubin Kazan og Rostov, inden han i starten af året vendte ’hjem’ til FCK på en aftale, der kun løber sæsonen ud.

Bjelland står over

De seneste dages træning peger i retning mod, at Ståle Solbakken ikke tøver med at smide den 33-årige islænding i kamp mod de skotske mestre fra Celtic.

- Andreas Bjelland spiller ikke mod Celtic. Han trænger til én uges mere træning, det samme gælder Sotirios Papagiannopoulos, der har været i en bedre fysisk forfatning.

- Det kan godt tænkes, vi kaster Ragnar ind mod Celtic. Han spillede 45 fine minutter forleden på reserveholdet og har set bedre og bedre ud den seneste tid, siger Ståle Solbakken til Ekstra Bladet.

Tirsdag spillede islændingen også på det rigtige hold med Victor Nelsson som sin makker i det centrale forsvar. Der hersker ingen tvivl om, Victor Nelsson bliver den ene af de to stoppere. Han har set stærk ud i opstarten.

Netop en kamp mod et fysisk stærkt Celtic-mandskab vil også passe rigtig godt til Ragnar Sigurdsson. Islændingen er en fysisk stærk spiller, der altid ofrer sig i duellerne og aldrig slår op i banen.

Har manglet klubfølelsen

33-årige Ragnar Sigurdsson føler, han har meget at bevise i de kommende tre måneder, kontrakten med FCK løber.

- FCK har vist mig tillid ved at give mig en aftale. Nu skal jeg bevise, at det var et rigtigt valg af Ståle Solbakken, forklarer Ragnar Sigurdsson og uddyber:

- Det er en meget stor motivation for mig at spille i FCK. Den klub har en helt speciel plads i mit hjerte. De senere år har jeg manglet klubfølelsen. Jeg elskede Rostov, men Fulham og Rubin Kazan var ikke de bedste oplevelser. For mig er FCK den bedste klub, jeg nogensinde har spillet i. Jeg har fået store følelser overfor både klubben, fansene og byen, erkender islændingen.

Så store, at Ragnar Sigurdsson købte en lejlighed i København, da han spillede i FCK for mere end seks år siden.

Han kunne bare ikke flytte ind i den, da han vendte tilbage i januar.

- Jeg har lejet den ud og forventede ikke lige, at jeg her og nu kom til København. Derfor har jeg lejet en anden lejlighed.

- Jeg har en kort kontrakt, men lige nu fokuserer jeg ikke på, hvad der skal ske til sommer. Jeg kan kun tænke på at gøre det så godt som muligt. Og mit fokus handler om, at vi skal besejre Celtic, fastslår han.

