Stort drama: FCK tæt på kæmpe triumf

Nicolaj Thomsen blev matchvinder, da FCK forsvarede førstepladsen i gruppen med 1-0-sejren over Lugano – uafgjort mod Malmö FF om to uger bringer FCK videre til forårets knock out-fase

Ståle Solbakken drømte om en finale mod Malmö FF i den sidste gruppekamp i Europa League, når FCK får besøg af svenskerne 12. december. Og det ønske får nordmanden opfyldt. Ingen havde dog troet, at de skulle spille om førstepladsen.

FCK kan nøjes med uafgjort for at sikre sig videre deltagelse i Europa. Hvis ikke Dynamo Kiev samtidig besejrer Lugano, vil FCK også vinde gruppen med det resultat.

Hvis FCK vinder er de sikker på at vinde gruppen. FCK kan blive sorteper i gruppen, hvis de taber til Malmö FF, samtidig med, at Dynamo Kiev vinder over Lugano.

FC København er de danske konger i Europa. Ståle Solbakkens tropper er videre til forårets 1/16-finaler, hvis de altså bare får bare ét point mod Malmö FF om to uger. Det er de efter 1-0 triumfen over Lugano, samtidig med, at Malmö FF besejrede Dynamo Kiev 4-3.

1-0 sejren over Lugano var fortjent efter et opgør, der manifesterede FC Københavns stærke evner i Europa. Sejren betyder, at FCK således stadig er ubesejret i gruppespillet.

Professionelt arbejde

FC København er således tæt på at være videre fra et europæisk gruppespil for sjette gang i historien. Og det kan blive som gruppevinder, hvis FCK spiller uafgjort. Med færre end 2000 tilskuere var det en mærkelig kulisse i en europæisk kamp, hvor FC København leverede et professionelt stykke arbejde i en uskøn kamp.

Ståle Solbakken sparede tydeligvis flere spillere – Viktor Fischer, Rasmus Falk og Dame N’Doye – med tanke på søndagens rivalopgør mod Brøndby. Det gav spilletid til enkelte marginalspillere.

Nicolaj Thomsen var en af dem. Han fik sin blot sjette start i sæsonen og greb den mulighed. Midtbanespilleren, der har haft svært ved at tilkæmpe sig fast spilletid, blev matchvinder før pausen. Han kastede sig frem og headede Karlo Bartolecs indlæg i mål. En flot scoring fra reserven efter en mesterlig udførelse.

Ståle Solbakken fik succes med en ny formation, hvor et tre mandsforsvar stod stærkt i billedet, lige som anfører Carlos Zeca altid er en klikke på FCK-mandskabet.

Michael Santos og Pieros Sotiriou var i slutfasen tæt på at score til 2-0. Santos var alene igennem og fik sin afslutning fra en spids vinkel afværget på mållinjen. Siden nåede Sotiriou frem til returbolden fra målmanden. Bolden sprang via keeperens hånd op på overliggeren.

Hvis FCK vinder over Malmö FF, slutter Ståle Solbakkens tropper med sikkerhed som gruppevinder.

FC København må undvære Carlos Zeca i Parken mod Malmö FF i den sidste puljekamp 12.december. Kaptajnen fik sit andet gule kort og skal afsone karantæne i det opgør.

