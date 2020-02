Stort drama: FCK-vagt anholdt i Glasgow

GLASGOW (Ekstra Bladet): Der var stor københavnsk jubel i Glasgow torsdag aften, da FCK's danske mestre fik hamret en 3-1-sejr hjem over de skotske ditto fra Celtic.

Det betød FCK-avancement til Europa Leagues 1/8-finaler - men det var ikke uden drama. Også uden for kridtstregerne.

For efter Pep Biels matchvindende scoring til 2-1 løb spanieren ud i det ene hjørne for at juble. Her blev han stoppet af flere politibetjente, der ville forhindre ham i at løbe ud til udebanepublikum.

Den lidt hårdhændede behandling huede ikke spilleren, og man kan på tv-optagelser se, at en af betjentene blev slynget til jorden.

Efterfølgende opstod der tumultlignende tilstande, og en af FCK's faste vagter, der var rejst med fra København, blev ført bort af betjentene, der eskorterede ham ned i gangene under stadion, hvor han blev tilbageholdt.

Efter Ekstra Bladets oplysninger blev vagten kort efter løsladt uden yderligere påtale, og han kunne derfor planmæssigt rejse med holdet hjem.

FCK-vagten føres væk på Celtic Park. Foto: Copenhagen Sundays

Der var stor tumult i det ene hjørne af banen efter Pep Biels scoring. Foto: Lee Smith/Reuters/Ritzau Scanpix

