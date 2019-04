Stortalent skrev historie: - Han er så vanvittigt god

Portugisiske João Félix viste torsdag aften, at han er et talent ud over det sædvanlige i europæisk fodbold

De har skabt stjerner som Eusébio, Luis Figo, Rui Costa og Cristiano Ronaldo. Og næste skud på stammen synes at blive João Félix.

Torsdag aften understregede den 19-årige angriber, at han er på vej mod noget stort, da han med et hattrick var stærkt medvirkende til, at Benfica slog Eintracht Frankfurt 4-2 i den første af to Europa League-kvartfinaler.

Og Félix, der allerede har sat flere rekorder i Benfica og portugisisk fodbold, skrev sig også ind i UEFA’s annaler som den yngste hattrick-mager i Europa Leagues og UEFA Cup’ens historie.

Blot 19 år og 152 dage gammel.

Og så leverede han i øvrigt også en målgivende aflevering til det sidste mål.

Så det var ikke så underligt, at han mod slutningen af kampen tog sig til hovedet.

Foreløbig er det blevet til ti scoringer i 20 kampe i den portugisiske liga. Og det synes det mest naturlige i verden, at han er under opsyn fra en stribe af de større eller største klubber på kontinentet.

- Han er så vanvittigt god. Han var den store spiller i dag, siger TV 2 Norges fodboldblogger Mina Finstad Berg til tv-stationen.

De tyske gæster havde igen danske Frederik Rønnow på bænken, og derfra kunne han se holdkammeraten Evan N’Dicka få rødt kort allerede efter 20 minutter.

Derfra var det for alvor op ad bakke for Eintracht-spillerne.

Ikke det rigtige billede af kampen

Først udnyttede Félix det straffespark, N’Dicka havde begået.

Men han var ikke den eneste stjerneangriber på banen. En af Bundesligaens helt store målmagere denne sæson, Luka Jovic, fik udlignet før pausen til 1-1.

Mål x 2! Benfica holder fest i Lissabon med deres tredje og fjerde mål. Video: Discovery Networks Danmark

Eintracht Frankfurt led dog under udvisningen i 2. halvleg, og Félix blev den store spiller i de sidste 45 minutter, inden Goncalo Paciencia fik reduceret mod slutningen af kampen. Med den scoring synes Eintracht Frankfurts chancer for en semifinaleplads at være forøget betragteligt.

Målmand Kevin Trapp ærgrede sig over resultatet. Især fordi han mente, at tyskerne havde fortjent bedre.

- Resultatet giver ikke det rigtige billede af kampen. Vi leverede faktisk en rigtig god præstation, men vi lukker for mange mål ind.

- Det føltes som om, hvert skud gik ind i dag. Det er ikke den bedste følelse for en målmand, fordi jeg er den ansvarlige inde på stregen, kom det hudløst ærligt fra Trapp.

João Félix napper rekorden som yngste Europa League-hattrick-helt fra Marko Pjaca, der var 19 år og 219 dage, da han scorede tre gange for Dinamo Zagreb mod Celtic i 2014.

Han er dog ikke den yngste hattrick-målscorer på tværs af de europæiske turneringer. Raúl González var således blot 18 år og 113 dage, da han scorede tre gange for Real Madrid mod Ferencváros i 1995.

Wayne Rooney var 18 år og 340 dage, da han nettede tre gange for Manchester United mod Fenerbahce i 2004.

