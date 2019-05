Sur Klopp: Hvad spiser de til morgenmad?

Hvor er det fedt for Arsenals og Chelseas fans, at deres hold skal spille Europa League-finale i år.

Og hvor er det nedtur for Arsenals og Chelseas fans, at kampen skal spilles i Baku.

Der er ikke bare langt til Aserbajdsjans hovedstad. Der er rigtig langt. Og det er vanvittig svært at finde nogle bare nogenlunde flybilletter, der ikke indebærer lange stop undervejs.

Anderledes let er det for Liverpool og Tottenham, der blot skal til Madrid.

Det afholder dog ikke Liverpool-manager Jürgen Klopp fra at kritisere UEFA, der har valgt at placere EL-finalen i netop Baku.

Han fortalte fredag på pressemødet forud for weekendens afsluttende Premier League-runde, at han husker oplevelsen fra Kiev sidste forår, hvor Liverpool spillede CL-finale mod Real Madrid.

Jürgen Klopp føler med de engelske fans, der skal se de europæiske finaler i år. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

- Sidste år tog vi til Kiev, en vidunderlig by, men at et hold fra Rusland eller den del af verden skulle være en del af kampen...det er ikke videre sandsynligt, sagde tyskeren.

'Det virker uansvarligt'

- Jeg føler 100 procent for fansene. Rejsebureauerne og hoteller er naturligvis ikke dumme. Det er svært, men jeg mener nu, at i Madrid er det helt urimelig dyrt. Det er åbenlyst, men i det mindste er det ikke i en anden del af verden, sagde han og henviste til Baku.

- At skulle til Baku og spille en europæisk finale, det er mærkeligt. De gutter der træffer den slags beslutninger...jeg ved ikke, hvad de får at spise til morgenmad, når de træffer dem.

- Jeg har ingen anelse om, hvordan man kommer derover, hvis der overhovedet er flyafgange.

- De her beslutninger må være mere ansvarligt truffet. Mere logiske. Det virker uansvarligt. Jeg ved ikke, hvordan de har tænkt sig at gøre det, sagde Klopp.

Der er i øvrigt 12 kilometer mellem Emirates Stadium og Stamford Bridge i London. Fra den engelske hovedstad til Baku er der til sammenligning 4591 kilometer. Men så kommer man også forbi Berlin, Kiev og Rostov-on-Don på vejen.

