Surt show - FCK taber VAR-drama

FC København slap ikke fra Istanbul med point - men vender forhåbentlig hjem uden corona!

I en kamp, der aldrig burde have været afviklet, tabte københavnerne 1-0 til tyrkiske Istanbul Basaksehir i den første Europa League 1/8-finale.

De danske mestre lever dermed fortsat før returkampen, men spørgsmålet er, hvornår den bliver spillet - hvis den overhovedet gør det.

Coronavirussen har også lagt fodbolden ned, men FCK’erne formåede under svære omstændigheder at brænde en fornuftigt kamp af.

Det havde ikke været ufortjent, hvis de havde fået remis, men et straffespark i den tvivlsomme afdeling fem minutter før tid gav Istanbul Basaksehir en spinkel 1-0-sejr.

På forhånd var der snak om, at den tyrkiske præsident Recep Erdogan ville være på plads på Fatih Terim Stadium.

Istanbul Basaksehir er hans hold, og det er ikke tilfældigt, at klubben blev flyttet til forstaden Basaksehir. Det er AKP-land, og det var Tyrkiets fodboldære, der var på spil.

Men Erdogan var ikke at finde på VIP-tribunen, og der var heller ikke fyldt helt op på tilskuerpladserne, selvom der var blevet meldt udsolgt.

Dde tilskuere, der var kommet, viftede dog med de udleverede tyrkiske flag og peb højlydt, når FC København havde bolden.

Kort før opgøret meddelte det tyrkiske fodboldforbund, at kampe i Tyrkiet skal afvikles uden tilskuere indtil slutningen af april.

Tilskuerforbuddet gjaldt imidlertid ikke Europa League-opgøret, og Basaksehir-tilhængerne var tæt på at få en scoring at juble over i niende minut.

Andreas Bjelland mistede bolden et kritisk sted, og det gav Edin Visca en gratis skudchance uden for feltet.

Hans forsøg ramte holdkammeraten Enzo Crivelli, snød fuldstændig Kalle Johnsson, men ramte stolpen og sprang heldigvis for FCK i spil igen.

Københavnerne havde ellers startet opgøret godt.

18-årige Mohamed Daramy, der i Dame N’Doyes skadesfravær fik chancen i front, fik tidligt en løs mulighed i feltet, men måtte se sit forsøg blokeret.

Der var tale om en ganske jævnbyrdige forestilling i den tyrkiske millionby.

FCK skabte ikke det store, men havde godt styr på de orangeklædte tyrkere, og det var ikke meget, man så til Demba Ba i kampens indledning.

I 33. minut fik den tidligere Premier League-bomber en skudmulighed, da Pierre Bengtsson blev overspillet, men han sendte sit forsøg snert forbi, og efter en chancefattig første halvleg endte uden scoringer.

Istanbul Basaksehir pressede i begyndelsen af anden halvleg på og øste flere bolde ind i FCK-feltet.

Det meste blev afvist af Nelsson & co, og Ståle Solbakkens mandskab fik efterhånden godt greb om kampen igen.

Ståle Solbakken havde utvivlsomt drømt om at få en udebanescoring med hjem til København, men de var ikke for alvor tæt på.

Der var tilløb til noget flere gange, men vi fik aldrig set, om målmand Mert Gunok kan tage med hænder.

Med små tyve minutter igen satte Basaksehir-træner Okan Buruk 36-årige Robinho på banen, og han var straks tæt på at slå til.

Brasilianeren blev spillet fri i feltet, men hans flade afslutning ramte ikke inden for målrammen, og Demba Ba nåede lige nøjagtig ikke at sætte foden på.

Det lignede en nulløsning, men med små fem minutter igen huggede Victor Nelsson bolden ind i ryggen på Zeca, og det gav Demba Ba en uventet chance.

Han trak ind i feltet, men fik ikke afsluttet, da Varela nedlagde ham.

Uruguayaneren mente, at han ramte bolden, men hverken dommer William Collum eller folkene i VAR-rummet var enige med FCK-backen.

Det var ikke verdens største straffespark, men dømt blev det, og Edin Visca hamrede det ind bag Kalle Johnsson.

Surt show for FC København - for de var så tæt på at slippe fra Istanbul med uafgjort.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kritisk Ståle: - UEFA løber fra ansvaret

FC København overvejede slet ikke at stille op til kampen i Istanbul.

Det fortalte manager Ståle Solbakken til 6’eren før Europa League 1/8-finalen i den tyrkiske millionby.

Nordmanden var stærkt forundret over, at UEFA ikke havde grebet ind og aflyst kampen som følge af coronakrisen.

- UEFA løber på det kraftigste fra deres ansvar på alle mulige måder. De lukker øjnene, sagde Solbakken, der uden at tøve svarede ja, da han blev spurgt om, hvorvidt FCK havde overvejet at blive væk.

Solbakken udtrykte stor respekt over for spanske Getafe, der nægtede at tage til Milano for at møde Inter.

Men som FCK-managere påpegede lever spanierne ikke i samme grad som FCK af indtægterne fra europæisk fodbold.

Han kunne godt se dobbeltmoralen i det, men kaldte det for et vanskeligt dilemma med tanke på de konsekvenser, som FCK kunne være blev ramt af, hvis de havde nægtet at gå på banen i Istanbul.

Det var først torsdag eftermiddag, at UEFA bekræfte, at kampen ville blive gennemført som planlagt.

Medie: EM i fodbold bliver udsat til 2021

Se også: Corona udsætter CL-brag

Se også: Schmeichels klub også ramt