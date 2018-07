Svenskerne kommer! Kanonslag og march før skandinavisk EL-brag

København (Ekstra Bladet): Det er ikke en rigtig dansk sommer, hvis der ikke er mindst en fuld svensker i Københavns gader.

Torsdag var der lidt mere end en enkelt, da 1500 fans fra AIK Stockholm indtog Gammeltorv forud for deres Europa League kamp mod FC Nordsjælland - heldigvis holdt de sig fra Nyhavn, hvor fadøllene altid rammer de svenske blodbaner uhørt hårdt.

Alle 1500 svenskere havde ikke fundet vej til Gammeltorv, men 400 fans var i hvert fald klar på torvet, hvor det blev drukket øl og sunget sange.

Politiet havde allerede sent onsdag aften fået sig en lille forsmag på, hvad der kunne vente, da de måtte rykke ud til slagsmål på diskotek Old Irish ved Rådhuspladsen.

- Der var uorden mellem nogle fodboldfans. Da vi nåede frem vendte stemningen sig dog mod politiet, og der blev kastet flasket og et enkelt kanonslag mod os, sagde Michael Andersen tidligt torsdag morgen til Ekstra Bladet.

UV-indekset var helt oppe på 5.6 i København torsdag, men alligevel blev der ikke set en solcreme i nærheden af AIK's barmavede fans. Foto: Anthon Unger

Politiet var også mødt talstærkt op ved Gammeltorv, men her var der helt og aldeles ro på tropperne. Det mest kriminelle, der fandt sted her var den udprægede mangel på sommerkulør på flere af de svenske overkroppe.

Kanonslag efter en betjent

Der kom lidt mere gang i den, da de svenske fans begyndte deres 500 meter lange march fra Gammeltorv til Nørreport Station, hvor toget til Farum ventede.

Der blev smidt et par kanonslag, men politiet havde stadig mest travlt med at guide åbenlyst irriterede cyklister væk fra marchens kurs. De københavnere, der alligevel fandt sig selv 'fanget' i den svenske bølge fik travlt med at finde mobilen frem, så de kunne få en video - selv en politimand hev mobilen frem.

Det er trods alt ikke hver dag flere hundrede svenskere går syngende gennem København. Heldigvis, vil nogle nok sige.

Der var ingen ABBA-hits i repertoiret, men synge kunne AIK's fans. Foto: Anthon Unger

Den svenske rytmesans, der har skænket os utallige pophits gennem årene, fornægtede sig heller ikke, da AIK's fans formåede at marchere i takt. Knapt så imponerende var det ved marchens afslutning, da der blev kastet et kanonslag efter en motorcykelbetjent.

Det hele sluttede dog, før det for alvor begyndte, da svenskerne forsvandt ned i S-togs-dybet for at tage til Farum, mens de københavnske cyklister igen kunne færdes ubesværet.

