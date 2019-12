Syg inden braget i Parken

PARKEN (Ekstra Bladet): Anders ’AC’ Christiansen var ikke med, da Malmö FF onsdag aften trænede i Parken forud torsdagens nordiske Europa League-krig mod FC København.

Den danske landsholdsreserve har haft problemer med maven, og for at han ikke skulle smitte andre, er han blevet hjemme i Malmø.

Han kommer dog til København torsdag, og svenskernes træner, Uwe Rösler, forventer, at den rødhårede midtbanemand er med på banen mod FCK torsdag aften.

- Det tror og håber jeg. Som jeg kender ’AC’, vil han tilslutte sig os i morgen og spille, sagde den tyske træner, der ligefrem kaldte Christiansens helbredsproblemer for et godt tegn for Malmö FF.

- Han laver 'en Behrang', lød det med henvisning til situationen for præcis et år siden, da Malmö FF skulle slå Besiktas i Istanbul for at gå videre i Europa League.

Dengang var det landsholdsbacken Behrang Safari, der havde problemer med maven og derfor ikke rejste med holdet til udekampen i Istanbul.

Han fløj ned på kampdagen og var med fra start, da sydsvenskerne slog den tyrkiske klub 1-0 og gik videre.

Malmö FF-træner er muligvis en smule overtroisk. i hvert fald ser han Anders Christiansens sygdom som et godt tegn. Foto: Lars Poulsen

Scenariet er det samme for Malmö FF denne gang. De skal vinde på en svær udebane for at være sikre på at komme videre i Europa League.

- Vi har udfordringer - ligesom FCK - men vi har viljen til at overkomme de udfordringer. Vi går ind til kampen med et positivt mindset.

- Vi har alt at vinde, de har alt at tabe. Det er en stor mulighed for os. Det er i vores egne hænder, om vi skal videre fra gruppen. Det er en fantastisk position, lød det optimistisk fra Rösler, der ikke brugte kalorier på at tænke i mulig hjælp fra schweiziske Lugano.

Hvis de får point i Kiev, vil FCK og Malmö FF ellers begge være sikre på avancement.

- Jeg har lært i fodbold, at man skal fokusere på sig selv. Vi har ikke indflydelse på, hvad der sker i Kiev. Vi skal fokusere på, hvad der skal ske i Parken.

Malmö FF-kaptajn Markus Rosenberg havde gerne stået i FCK’s situation, hvor uafgjort er nok, men var alligevel ikke utilfreds med udgangspunktet:

- Vi har aldrig været gode til at spille på resultatet. Vi præsterer bedst, når vi er offensive i vores tankesæt.



Uafgjort er nok FC København er sikre på at gå videre til 1/16-finalen som gruppevinder med blot uafgjort mod Malmö FF i Parken. Taber københavnerne, kan de godt gå videre, men det kræver, at Dynamo Kiev ikke slår Lugano på hjemmebane. Det ukrainske storhold er sikre på at gå videre med en sejr, mens både FCK og Malmö FF er 1/16-finale-klar, hvis Kiev ikke formår at besejre Lugano. Malmö FF skal vinde i København for at være sikre på avancement.

