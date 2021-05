Tabte finalen: Så gik det amok på telefonen

Mindst 70 racistiske kommentarer på sociale medier modtog Manchester United-stjernen Marcus Rashford efter holdets finalenederlag i Europa League.

Det oplyser Rashford, efter at han onsdag aften var med til tabe til spanske Villarreal efter en straffesparkskonkurrence.

- Jeg har talt mindst 70 racistiske udfald på mine konti på sociale medier indtil videre.

- For dem, der prøver at få mig til at føle mig værre, end jeg allerede gør, så held og lykke med forsøgene, skriver 23-årige Rashford på Twitter.

Manchester United oplyser på Twitter, at flere af holdets spillere modtog racistiske kommentarer efter nederlaget.

Dette kommer, kun en måned efter at engelsk fodbold tog initiativ til en boykot af sociale medier i fire dage i kampen mod hadefuld retorik på nettet.

Rashford spillede hele kampen, som nåede ud i både forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence. Den ordinære kamp endte 1-1, der blev ikke scoret i den forlængede spilletid.

Highlights: Emery leder an og fører 'Den gule ubåd' til sejr i Europa League-finalen

I straffesparkskonkurrencen blev der scoret på de første 21 forsøg, før United-keeper David de Gea brændte.

Rashford blev også udsat for racisme efter en kamp mod Arsenal i januar. Dengang sagde han, at det var 'menneskeheden og sociale medier fra sin værste side'.