Tæmmer Barcelona

Den danske forsvarsspiller Victor Nelsson havde travlt, men spillede en vigtig rolle for Galatasaray, da den tyrkiske klub torsdag besøgte FC Barcelona.

I den første af to kampe i Europa Leagues ottendedelsfinale sad hjemmeholdet tungt på spillet i hele kampen, men Nelsson og holdkammeraterne kæmpede bravt i defensiven og sørgede for 0-0.

Galatasaray forsøgte få gange at sætte kontrakniven ind og fik da også annulleret et mål undervejs.

Det var dog i defensiven, at holdet brugte klart flest kræfter mod Barcelona, der uden Martin Braithwaite pressede hårdt på især efter pausen.

Efter det uafgjorte resultat har tyrkerne nu hjemmebanefordelen, når det i næste uge afgøres, hvem af de to mandskaber, der indløser billet til kvartfinalen i Europa League.

Barcelona var allerede fra kampens begyndelse i kontrol, mens Galatasaray stod langt tilbage og lod hjemmeholdet spille bolden rundt.

Derfor var Barcelona tvunget til at dykke ned i værktøjskassen med kreative redskaber for at åbne den tyrkiske defensiv. Det var dog ikke så ligetil.

Barcelona skulle have et frispark lige uden for feltet, før det blev farligt. Memphis Depay sparkede godt, men Iñaki Peña, der spillede en stor kamp, reddede flot i Galatasarays mål.

Gæsterne lurede på kontramuligheder, og sådan en kom efter 36 minutter. Kerem Aktürkoglu diskede op med en imponerende solotur i venstresiden, inden han sparkede bolden snert over mål.

Barcelona skruede op for tempoet efter pausen, men havde fortsat svært ved at åbne gæsternes defensiv. Det kom dog tættere og tættere på.

Efter 56 minutter kom Adama Traoré til en fin chance, men afviklede for langsomt, og hans afslutning blev blokeret. Få minutter senere sendte Jordi Alba bolden tæt forbi den ene stolpe.

Med godt ti minutter tilbage af kampen troede Bafetimbi Gomis, at han havde bragt Galatasaray i front, men dommeren løftede hurtigt armen for offside.

I Italien fik Joakim Mæhle et kvarters spilletid for Atalanta, som slog Leverkusen 3-2.