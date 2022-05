Tager tykt pis på modstander-fans

Der var festlig stemning fra start til slut på den berygtede 'Nordwestkurve' på Deutsche Bank Park i gårsdagens semifinale brag mellem Eintracht Frankfurt og West Ham United.

Ikke nok med, at Frankfurt spillede sig i finalen efter en 1-0 sejr, formåede Frankfurts fans i den grad også for at provokere de medrejsende engelske fans, så meget de kunne med diverse bannere.

På det første banner havde de tyske fans tilføjede et 'H' til Englands national sang 'God save the queen', så der altså kom til at stå 'God shave the queen'.

Det næste banner var rettet direkte mod West Hams berømte sang 'I'm Forever Blowing Bubbles', som bliver spillet hver gang West Ham spiller hjemmekampe. Her havde tyskerne igen ændret lidt i teksten, så der i stedet stod 'You're forever throwing bottles, pretty bottles in the air'.

Man må gå ud fra, at det er en stikpille til de engelske fans, der er berygtet for at lave en masse ballade, når de er afsted for at se fodbold.

Baneinvasion

Da kampen var fløjtet af, og det stod klart, at Frankfurt havde tilspillet sig en finaleplads invaderede flere hundrede fans banen for at fejre sejren med spillerne.

Der var dog også en større gruppe tyske fans, der spurtede lige forbi spillerne for at løbe ned til udebaneafsnittet og provokere West Hams slukøret fans.

Det medførte, selvfølgelig, fristes man til at sige, masser ballade og en kæmpe gruppe af kampklædte politikfolk stormede ind på banen for at få styr på gemylderne.

I den anden semifinale slog Rangers RB Leipzig med 3-1. Yussuf Poulsen spillede de første 80 minutter af kampen.

Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Foto: Peter Cziborria/Ritzau Scanpix

