Tak for støtten: Spillerne betalte gildet

Selvom FC Midtjylland mistede en historisk sejr i sidste sekund på Estádio José Alvalade, så var 1-1-kampen mod Sporting Clube de Portugal nok alligevel en kæmpe oplevelse for de cirka 500 medrejsende midtjyder, der havde taget turen til den portugisiske hovedstad torsdag.

Tilmed var kampen med gratis entré.

FC Midtjyllands spillere havde således hver især doneret et beløb, som dækkede billetprisen til de medrejsende fans.

- Det var for at sige tak for støtten i efteråret, og for at vise, vi sætter pris på vores fans, og at vi får brug for dem i et vigtigt forår. Derfor gik vi spillere selv til klubben og fik det sat op. Jeg tror, vi spillere indsamlede omtrent 65.000 kroner, forklarede karantæneramte Erik Sviatchenko efter opgøret.

Annonce:

- Vi har gjort det sådan, at alle spillere har doneret et beløb, og det er så efterfølgende blevet tastet ind som en bøde i vores bødekassesystem, sagde FCM-anføreren.

FC Midtjylland skød ifølge Ekstra Bladets udregninger lige knap samme beløb i puljen for at kunne betale samtlige fans' indgangsbillet til stadion.

Erik Sviatchenko var i karantæne mod Sporting, men her ses han i Rom mod Lazio i gruppespillet. Foto: Guiseppe Maffia/Getty Images

Måtte hente holdkammerater

Selvom FCM-fansene fik rigeligt med drama og underholdning, så måtte Erik Sviatchenko alligevel ned og hente et par af holdkammeraterne op fra omklædningsrummet for at komme op og takke fansene for deres support.

- Ja, der var lige et par enkelte holdkammerater, der var lidt for skuffede og lidt for hurtige til at gå mod badet, men de kom hurtigt med og takkede fansene. Det var også på sin plads med den støtte, holdet fik.

- Nu kunne jeg sidde på tribunen og høre vores fans kampen igennem, og de bliver meget vigtige, hvis vi skal fuldføre arbejdet om en uge, sagde Erik Sviatchenko.

Det er torsdag klokken 18.45, FC Midtjylland skal forsøge at sende Sporting ud af Europa League på MCH Arena.

Læs Ekstra Bladets karakterer til FCM-spillerne her.

Drømmedebut da FCM blev dukket i overtiden

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lars Lilholt har muligvis inspireret flere unge Silkeborg-spillere til at få den karakteristiske frisure med langt hår i nakken. Hør sangerens egen vurdering i 'Sladderligaen' herunder eller i din podcast-app.