Thomasberg: Måske den største kamp nogensinde

Når Randers FC torsdag møder Galatasaray i Europa League-kvalifikationen, kan det meget vel være den største kamp i kronjydernes historie.

Det mener cheftræner Thomas Thomasberg, der har givet sit syn på kampen til klubbens hjemmeside.

Her fortæller han, at kampen kan gå hen og blive den største i klubbens historie, hvis udfaldet bliver det rigtige.

- Vi skal levere overraskelsen, og det håber jeg selvfølgelig, at vi gør. Jeg tror, at det måske kan blive den største kamp nogensinde i klubbens historie, hvis vi vinder, siger han ifølge klubbens hjemmeside.

Yderligere fremhæver Thomasberg, at det handler om at have styr på egen organisation, således man kan lukrere på de chancer, der eventuelt skulle komme.

- Vi skal gå ud og give den fuld gas og tro på det. Der skal nok komme huller i deres forsvar - det så vi også i sidste uge.

- Er vi dygtige nok i både vores presspil og defensiv, så kommer der også muligheder den anden vej. Det bliver en fed kamp, siger han.

Randers FC går ind til kampen med et 1-1-resultat fra første kamp i bagagen.

Derfor er det altså helt lige, inden de torsdag spiller den afgørende kamp om at komme med i Europa League-gruppespillet.

Kampen mod Galatasaray starter klokken 20:00 - og du kan følge den live her på sitet.

