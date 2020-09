Tidligere Esbjerg-profil i bindegal målfest

Det kan godt være, at de nede på Balkan fandt stor morskab i at se FC Mura banke bovlamme AGF hjem til Danmark i kvalifikationen til Europa League torsdag aften.

Men en solid køretur på fem timer derfra udspillede sig nogenlunde samtidig en kamp i samme turnering, der omgående fik AGF's ydmygelse til at ligne en omgang søndagsbanko i Sønder Bøvelses forsamlingshus.

Serbiske Backa Topola havde fået besøg af det tidligere storhold fra Bukarest, FCSB - tidligere kendt som Steaua Bukarest.

Det gik hen og blev noget af det vildeste målshow, der længe er set på de kanter - og de fleste andre steder på kontinentet også.

4-4 stod der på måltavlen, da spillerne forpustede indstillede sig på, at man måtte i forlænget spilletid for at få afgjort sagerne. 30 minutter senere stod der så 6-6.

Efter ti straffespark trak rumænerne sig tilbage som sejrherrer med samlet 11-10!

To udvisninger

Mens der har fundet adskillige straffesparkskonkurrencer sted gennem tiden, hvor der er blevet taget flere spark og scoret markant flere mål end ovenstående (FCK's nedtur til Crvena Zvezda sidste år gjorde det blandt andet), er det få gange i historien, at en fodboldkamp i europæisk regi har indeholdt SÅ mange mål.

Rekorden har Feyenoord og KR fra Reykjavik stadig. I 1969 sønderbankede det hollandske storhold de stakkels øboere 12-2 i en relativt ensidig affære.

Vi skal ikke gå i detaljer med udviklingen af kampen. Men hjemmeholdet nåede på 2-0, inden rumænerne begyndte at røre på sig. Undervejs i affæren blev Backa Topola reduceret til først ti - og siden ni - spillere. Alligevel holdt de sig inde i opgøret og udlignede til 4-4 i fire minutters overtid, selvom FCSB et minut tidligere har scoret, hvad de troede var sejrsmålet.

Adrian Petre kom på måltavlen i den forlængede spilletid, men Dennis Man tiltrak sig større opmærksomhed med sit hattrick for gæsterne.

Og så kom der endnu en udligning ved Sasa Tomanovic efter 117 minutter, inden der de sidste minutter syntes en form for våbenhvile og nok også træthed over de tilbageværende 20 spillere.

Lidt noget andet end 1986-finalen

Mihajlo Banjac trak nitten og blev den spiller, der brændte. Og da de rumænske gæster scorede på alle fem forsøg, kunne de rundtossede og helt smadrede med at vinde, da Dennis Man for fjerde gang bankede bolden i nettet.

Hurra for mål og underholdende fodboldkampe – og så held og lykke med trænernes forsøg på at banke noget defensiv struktur ind i deres hold.

Nu gælder det så tjekkiske Slovan Liberec i 3. runde af kvalifikationen 24. september for FCSB. Vinder man også den, gælder det playoffs.

I øvrigt: Én af historiens mest bemærkelsesværdige Europa Cup-finaler fandt sted i 1986, da selvsamme Steaua Bukarest til alles overraskelse besejrede FC Barcelona i Mesterholdenes Europa Cup efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

De første 120 minutter var endt uden mål, og efter otte straffespark vandt rumænerne 2-0...!

En lidt anden måde at afvikle en fodboldkamp på.

