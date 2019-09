Tidligere FCK-keeper til grin: Scorer bizart selvmål

Thomas Kaminski må prise sig lykkelig over, at det lykkedes Jess Thorups belgiske klub, KAA Gent, at vinde 3-2 på hjemmebane over Saint-Étienne i Europa League torsdag aften.

For den tidligere FC København-målmand, der var på leje i hovedstaden i 2015/2016, begik en fejl, som bliver svær at overgå i resten af sæsonen.

Med et kvarter tilbage var Gent foran 3-1 og i fin kontrol på hjemmebane, og der var heller ikke umiddelbart fare på færde, da ukrainske Igor Plastun lagde bolden tilbage til Thomas Kaminski.

Den belgiske målmand kiksede dog fuldkommen sin tæmning, og i stedet for at sparke bolden væk i næste bevægelse, formåede Kaminski at score i eget net. Naturligvis til stor ærgrelse for hovedpersonen selv, men også cheftræner Jess Thorup så rasende ud på sidelinien.

Jess Thorup var rasende over den unødvendige scoring, som Gent forærede Saint Etienne. Foto: Kurt Desplenter/Ritzau Scanpix

Det var danskeren selv, der hentede Kaminski til klubben sidste vinter fra KV Kortrijk. Den 26-årige keeper nåede otte kampe for FCK i sæsonen 2015/2016, da han var lejet i storklubben Anderlecht og var dermed med til at vinde både mesterskab og pokalturneringen.

Trods blamagen formåede belgierne at holde stand og køre sejren hjem. Jess Thorups tropper dermed Gruppe I sammen med Wolfsburg.

Thomas Kaminski med en af sine mere effektive aktioner i kampen. Foto: Jasper Jacobs/Ritzau Scanpix

