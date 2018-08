Tilbyder billetter på klods til FC Midtjylland-kamp

Se også: Fans bliver væk: Gider ikke se dansk hold i Europa League

At sælge billetter til en playoffkamp i Europa League-kvalifikationen mod en dansk modstander kan være en udfordring - især sidst på måneden.

Det har den svenske klub Malmö FF indset op til torsdagens kamp mod FC Midtjylland.

Derfor tager klubben nu alternative midler i brug for at lokke folk på stadion.

Således tilbyder Malmö FF kredit på billetterne til kampen. Samtidig vil klubben dække gebyret på 25 svenske kroner.

- På grund af den seneste tids mange hjemmekampe, og det faktum at der stadig er nogle dage til, at lønnen kommer, er interessen for billetter på faktura større end normalt, skriver Malmö FF på sin hjemmeside.

- Nu tilbyder vi at betale faktureringsafgiften for dig, som vil betale for billetten til FC Midtjylland, når lønnen er kommet, tilføjer klubben.

Da Malmö FF skulle møde Vidi fra Ungarn i tredje kvalifikationsrunde til Champions League, var 17.000 af de 21.000 pladser på Malmö FF's stadion fyldte.

Tidligt torsdag morgen var der solgt godt 10.000 billetter til kampen mod FC Midtjylland.

Se også: Millionerne ruller: Så meget får de danske hold for at komme i EL-gruppespillet