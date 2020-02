Tilskuer for to måneder siden: Nu går FCK'ers drøm i opfyldelse

Se professionel top-boksning på lørdag. Køb adgang her

GLASGOW (Ekstra Bladet): Jens Stage kender Celtic Park bedre end de fleste af sine holdkammerater …

Det er faktisk kun et par måneder siden, at han sidst var til fodbold på det imponerende stadion, som Celtic-tilhængerne ynder at omtale som Paradise.

Mellem jul og nytår var den 23-årige FCK’er på fodboldtur med nogle kammerater, og fra tilskuerpladserne overværede de lokalopgøret mellem Celtic og Rangers.

Celtic tabte 'The Old Firm', så Stage har i hvert fald set, at det kan lade sig gøre at slå det skotske mesterhold på eget græs. Siden 1-2-nederlaget har de dog ikke tabt, og kun FCK har formået at holde dem på uafgjort.

Der venter med andre ord en meget svær opgave torsdag aften, men Stage ser frem til at skifte tilskuerplads ud med græs under støvlerne.

- Jeg har faktisk været her to gange til de kampe (The Old Firm, red.). Den sidste rejse var planlagt, inden vi trak dem, og det er noget af det fedeste, man rent fodboldmæssigt kan opleve i Europa, siger Stage, der glæder sig over, at drømmen om selv at spille på Celtic Park nu går i opfyldelse:

- Det bliver da helt fantastisk. Det er et af de stadioner, der står øverst på min liste, og jeg havde håbet, at jeg ville få chancen.

- Det er noget, jeg har tænkt over længe, så jeg er glad. Er du sindssyg, jeg glæder mig.

Ståle Solbakken var i godt humør på onsdagens pressemøde. Glemt var Stages straffesparksafbrænder i København. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

For en uge siden oplevede han karrierens hidtil største kamp, da de to hold spillede 1-1 i København.

Atmosfæren i Parken var forrygende og kunne endda være blevet endnu bedre, hvis ikke Stage havde ramt stolpen på det straffespark, som FCK fik tilkendt ved stillingen 1-1 knap et kvarter før tid.

Det er glemt nu, og Ståle Solbakken havde onsdag aften endda overskud til at joke med det.

Midtbanekrigeren er så robust, at han kan klare det, og den tidligere AGF’er er ikke nervøs for at skulle tage straffespark på Celtic Park.

- Hvis Ståle siger, at jeg sparker, så sparker jeg med glæde igen. Jeg har ikke hørt ham træffe en beslutning, men er det mit navn, der står der, har jeg ikke noget imod tage igen, siger Jens Stage til Ekstra Bladet.

Førsteskytte er dog Michael Santos, men angriberen fra Uruguay var netop taget ud i Parken, da FC København blev tilkendt straffespark.

Opgøret sluttede som bekendt 1-1, og FCK er tvunget til at score på det udsolgte Celtic Park, hvis de vil gøre sig forhåbninger om at komme videre til 1/8-finalen i Europa League.

