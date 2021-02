Tjekker ud - Bah' ærgerligt Schmeichel

Det blev til dansk jubel i Leicester torsdag aften, men fra en noget uventet kant.

For Alexander Bah stod tilbage som den store sejrherre, da Slavia Prag smadrede Leicester ud af Europa League efter en sensationel 2-0 sejr på King Power Stadium.

Tjekkernes sejr var rasende fortjent.

Mod et uinspireret engelsk hjemmehold var det Slavia Prag, der tog styringen i kampen.

Efter 0-0 i det første opgør havde Alexander Bah og holdkammeraterne brug for en scoring på fremmed græs for at holde liv i Europa League-deltagelsen.

De gjorde rigeligt i første halvleg uden at komme på tavlen, men i stedet for at Leicester tog advarslen alvorligt efter pausen så fortsatte mønstret.

Og hurtigt brød Leicesters defensiv sammen, da Lukáš Provod helt umarkeret tæt under mål kunne gøre det til 1-0 lige efter genstarten.

Det blev reelt afgørende. Leicester kom aldrig op i det fornødne tempo og i slutfasen udryddede Abdallah Sima enhver tvivl med et skud fra distancen.

Dermed er Slavia Prag og Alexander Bah blandt de sidste 16 i Europa League. Der står de i øvrigt sammen med Young Boys - to hold som FC Midtjylland eliminerede på vej mod Champions League.